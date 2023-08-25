「喵的詐騙集團」英國奇幻大師作品改編 龍后獻聲狂飆金句

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
龍后艾蜜莉亞克拉克獻聲動畫「喵的詐騙集團」飆金句超勵志。圖／海鵬影業提供
龍后艾蜜莉亞克拉克獻聲動畫「喵的詐騙集團」飆金句超勵志。圖／海鵬影業提供

在熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」飾演「龍后」打開知名度的女星艾蜜莉亞克拉克，最近為「喵的詐騙集團」中機智又古怪的女主角「美麗西雅」獻聲，跟隨角色走進電影奇幻世界，玩得不亦樂乎。

「喵的詐騙集團」改編自英國奇幻文學大師泰瑞普萊契獲得卡內基文學獎的小說「貓鼠奇譚」。(圖/海鵬影業)

該片自英國奇幻大師泰瑞普萊契獲得卡內基文學獎的「貓鼠奇譚」，藉由貓、老鼠及人類3大族群，探尋不同族群之間平等以待、和平共處的可能，十分具有現代寓意。

艾蜜莉亞聲演惡布林茲鎮長的女兒美麗西雅，聰明犀利相當討喜，她在片中還扮演「說書人」，講述鼠輩們的「聖經讀物」故事，大飆金句「如果你不在自己人生故事裡演主角，就會成為他人故事裡的配角」，令鼠輩們如醍醐灌頂。「喵的詐騙集團」將於25日以中、英文兩種版本同步在台上映。

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