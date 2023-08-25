「喵的詐騙集團」英國奇幻大師作品改編 龍后獻聲狂飆金句
在熱門奇幻影集「冰與火之歌：權力遊戲」飾演「龍后」打開知名度的英國女星艾蜜莉亞克拉克，最近為動畫電影「喵的詐騙集團」中機智又古怪的女主角「美麗西雅」獻聲，跟隨角色走進電影奇幻世界，玩得不亦樂乎。
該片改編自英國奇幻文學大師泰瑞普萊契獲得卡內基文學獎的小說「貓鼠奇譚」，藉由貓、老鼠及人類3大族群，探尋不同族群之間平等以待、和平共處的可能，十分具有現代寓意。
艾蜜莉亞聲演惡布林茲鎮長的女兒美麗西雅，聰明犀利相當討喜，她在片中還扮演「說書人」，講述鼠輩們的「聖經讀物」故事，大飆金句「如果你不在自己人生故事裡演主角，就會成為他人故事裡的配角」，令鼠輩們如醍醐灌頂。「喵的詐騙集團」將於25日以中、英文兩種版本同步在台上映。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言