LINE調查日高中生最愛漫畫：《我推的孩子》超越《間諜家家酒》奪冠

由即時通訊軟體 LINE 運營的日本研調機構 LINE Research，8 月初公開一項調查報告「日本高中生的流行漫畫」，研究針對高一到高三的 1,003 名學生展開調查，結果顯示最受歡迎前三名作品，《【我推的孩子】》（推しの子）超過去年冠軍《SPY×FAMILY間諜家家酒》，但第三名男女選擇大不同，女學生偏愛《和山田談場Lv999的戀愛》，男學生則選了《航海王ONEPIECE》。

LINE Research 於今年 6 月詢問千餘名高中生，問題包括閱讀頻率、是否受漫畫內容影響、最喜歡的漫畫等，近 6 成受訪者每週至少看一次漫畫（包括紙本跟電子書），16％ 完全不看，每天看漫畫的比例最高，達 29％，每周 4～5 天都看的比率為 9％，其他則是輕度漫畫閱覽者（21％）。

研究再進一步調查，那些經常看漫畫的高中生（84％）是否受到漫畫內容影響？性別比相當：約 411 名女生、427 名男生，對男生來說最多人回答「長知識」（獲得更多知識），女學生則把漫畫當作聊天素材，最多人回答「與旁人的聊天話題增加」。

當問及他們目前沉迷的漫畫時，男生和女生的首選答案都是《我推的孩子》，去年排名第一的《間諜家家酒》則在今年居次，有趣的是，男女意見在第三名出現分歧，男生的《航海王》完全不在對方榜上，女生的《和山田談場Lv999的戀愛》反之亦然，其他共同上榜的包括《咒術迴戰》《鬼滅之刃》《鏈鋸人》《我的英雄學院》名次各不同。

圖／『【推しの子】』TVアニメ公式 @anime_oshinoko

圖／『SPY×FAMILY（スパイファミリー）』アニメ公式 @spyfamily_anime