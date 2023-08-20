「山道猴子的一生」引發車圈共鳴！劇情寫實讓人心碎

聯合新聞網／ 遊戲角落 玄軒軒
圖／Eric Duan YouTube
圖／Eric Duan YouTube

頻道「Eric Duan」在上月推出影片「」，因為內容寫實引起大眾共鳴而爆紅，網友紛紛敲碗下集。近日下集正式曝光，單日即吸引了超過 87 萬人觀看，並被網友封為神作。

圖／Eric Duan YouTube

影片介紹提到「山道猴子的一生」是一則短篇故事，描述一位年輕人因為愛慕虛榮導致在感情中迷失自我的悲劇。影片中提到本故事內容、人物、對白皆為虛構，作者更表示「如有雷同，表示你也過得蠻慘的」。

在下集影片推出以後，「山道猴子的一生」立刻在社群引起熱烈迴響，網友也紛紛討論其中劇情以及角色心境。YouTuber「放火」甚至在直播中和粉絲一同收看上下集，觀看次數超過五萬並登上發燒；「康康嘴機車」過去也曾發布影片探討車圈生態，過於真實的劇情讓許多愛車的網友都深有所感。

圖／Eric Duan YouTube

網友表示雖然故事是假的，但是細節對話以及用字遣詞非常真實，對於大眾來說是個很好的借鏡；也有人希望影片能夠推出真人版，在大銀幕上重溫「山道猴子的一生」。

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山道猴子的一生 YouTube 都市傳說 迷因 創作

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