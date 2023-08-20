《聖鬥士星矢》真人版票房慘淡 《航海王》等IP無法救場

聯合新聞網／ 遊戲角落 啄雞
圖／東映動畫
圖／東映動畫

根據日媒報導，由新田真劍佑主演，於今年 4 月播出的《聖鬥士星矢》《聖鬥士星矢 The Beginning》，因票房大爆死導致背後出資的東映營業利益暴跌近一半。

報導指出《聖鬥士星矢 The Beginning》雖由好萊塢團隊製作，卻是東映動畫 100% 全資投入，據悉金額為 6,000 萬美元（逾 80 億日圓）。然而電影在上映第一週的國內觀眾動員數僅排名第八，再隔一週之後直接跌出排名，全球估計票房不到 10 億日圓。

票房表現不佳很快反應在東映的財報上，儘管整體銷售業績比上一年增長了約 10%，但營業利益大減 20.95 億日圓（下降 49%）。經濱崎稅務師事務所代表濱崎幸將解說，因認為無法收回這部作品的製作成本，所以將其視為損失，且數字驟降的原因肯定跟電影失利有關。

此外，濱崎幸將也點出雖然東映擁有《》、《七龍珠》、《灌籃高手》、《光之美少女》等強大 ，惟《聖鬥士星矢》的挫敗削弱了前述作品對於財務的影響力。只不過濱崎幸將也東映平反，認為整個公司並沒有受到太大的影響，還是有確保整體利益，只是股東會失望不可避免，且高層勢必對本次失敗充滿自責與危機感。

參考原文：Smart FLASH

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