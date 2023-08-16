恐怖片大師「威廉佛烈金」逝世 世界電影傑出創作者

1970年代美國最享盛名、地位最高的名導演之一威廉佛烈金，已於美國時間周一在洛杉磯去世，享壽87歲。他曾以警匪動作片「霹靂神探」勇奪奧斯卡最佳導演獎，該片也成為當年的最佳影片，兩年後又推出賣座破紀錄、掀起巨大話題的恐怖片「大法師」，再度打進奧斯卡最佳影片與導演的提名名單，卻未能再下一城，不過這兩部片分別成為同類型中的經典巨作，讓威廉佛烈金在1970年代好萊塢，和「教父」法蘭西斯柯波拉、「紙月亮」彼得波丹諾維奇、「洗髮精」海爾艾許比等同列最受推崇的Ａ級大導。

威廉佛烈金生長在芝加哥，青少年時期深受法國驚悚片大師亨利喬治克魯佐以及英國的恐怖懸疑之王希區考克影響，兩人的作品包括「深閨追魂」、「恐怖的報酬」、「驚魂記」等都在他心目中留下深刻印象，之後他在25歲時看了經典名片「大國民」，也受到很深的啟發。他先是進入地方電視台，開始拍攝一堆新聞節目影片與劇集，從中學習到用影像說故事的手法，他之後的劇情片作品常被認為有很濃厚的紀錄片色彩，真實感十足，這在以犯罪事件為主題的「霹靂神探」中，表現的格外出色。他也曾在希區考克的麾下，成為對方製作的「希區考克劇場」導演之一，某回被老先生喝斥在片場沒有打上領帶，他在以「霹靂神探」獲得美國導演工會獎最佳導演時，故意繞過希區考克的身邊上台，致辭時拉了一下自己脖子上的領結，問道：「希區，喜歡這條嗎？」

「霹靂神探」刺激寫實的動作場面被推崇是電影技術上的劃時代之作，威廉佛烈金因而登上金獎名導寶座，卻沒想到接下來的「大法師」讓他的導演生涯攀上巔峰，這部號稱取材自真人實事的恐怖片，幾乎成了1970年代恐怖電影爭相效法的參考書，千禧年威廉將首度上映時剪去的被邪靈附身小女孩以類似「做蛙人操」姿態四肢著地、挺起肚子爬下樓梯的畫面加回去，再度推出重映，又造成新生代影迷趨之若鶩。雖然「大法師」大成功，威廉卻在幾年之內只執導了一部重拍自「恐怖的報酬」的新版本影片「千驚萬險」，無論票房或評價皆不如預期。

經典警匪動作片「霹靂神探」讓男主角金哈克曼與導演威廉佛烈金都獲奧斯卡金像獎肯定。圖／摘自imdb

1980年代威廉佛烈金在大銀幕的表現更走下坡，艾爾帕西諾主演的「虎口巡航」描述警探假扮成同性戀者臥底查案，引來劣評，讓威廉與艾爾的事業都遭到打擊。之後他拍攝了以洛城為背景的警匪動作片「威猛奇兵」，雖未能再造類似「霹靂神探」的佳績，票房小有賺頭，評價也非常突出，可惜後來的影片都沒能再重振雄風，他也再回到小螢幕拍影集，曾經與「威猛奇兵」男主角威廉彼德森在「CSI犯罪現場」再度攜手。

今年的威尼斯影展在經典單元也選了「大法師」加入競賽，可惜威廉佛烈金已經無法前往造勢，他也曾獲威尼斯影展頒發終身成就金獅獎。「大法師」女主角艾倫鮑絲汀今秋將會在號稱最新續集的「大法師：信徒」再度回歸，「大法師」必將再成歐美影壇的焦點之一，但當年的最大功臣威廉佛烈金，已不能再次見證。

「大法師」是威廉佛烈金導演生涯中最膾炙人口的代表作。圖／摘自imdb

金獎名導威廉佛烈金去世，享壽87歲。（路透資料照片）