路人最愛的手遊？網友笑稱「車上必玩」和「老人放大聲」

聯合新聞網／ 綜合報導
路人最愛的手遊？（圖/翻攝自神魔之塔臉書、Candy Crush Saga臉書）
路人最愛的手遊？（圖/翻攝自神魔之塔臉書、Candy Crush Saga臉書）

手機裡如果沒有一兩個好玩的，怎麼排遣等的漫長時光呢？有網友就分享他觀察到路人跟自己玩同款的有趣經驗。

有網友在的C_Chat版分享：「大家有不小心瞄到路人的手機，剛好在玩自己也有玩的遊戲的經驗嗎？」他表示自己玩的遊戲如FGO（Fate/Grand Order）、公主連結、賽馬娘、碧藍幻想、碧藍航線等手遊，他也觀察到大部分的路人都是在玩轉珠模式或3D RPG 手遊。

有網友提到：「龍族拼圖、神魔 之塔都遇過。」、「原神 、Candy Crush 、傳說對決。」、「最容易看見應該就Pokemon GO了。」、「Pokemon GO阿！社群日或大型活動時去大安森林公園10個有8個在玩。」、「爐石戰記。」、「上次去吉豚屋整間店的都在玩，怪物彈珠，還有這幾年在火車站玩原神的真的不少。」、「看過玩Pokemon GO的最多。」不過有網友提到遺珠之憾：「竟然沒人提到哈利波特。」

而整車都在玩的「現象級」手遊又是哪款呢？網友提到這兩個：「神魔全盛時期（2013年推出）應該是整車都在玩的程度！」、「老人家很愛讓全車的人都知道他在玩Candy Crush（2012年推出）。」

不過瀏覽PTT似乎也成為另類的全民運動，有網友就說：「我每天至少看到十個玩PTT。」、「鄉民真的超多，很可怕。」、「PTT真的很多。」

網友形容《神魔之塔》全盛時期時，一度看到整台車的乘客都在玩。（翻攝自神魔之塔臉書）

Candy Crush至今仍然有不少鐵粉持續遊玩。（翻攝自Candy Crush Saga臉書）

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