《探險活寶：寶妹與皮姐》回來了！一人一狗冒險再起

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
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華納兄弟頻道經典《探險活寶》（Adventure Time）受到「龍與地下城」，一人一狗的趣味，擄獲許多粉絲的心，全部 10 季於 2018 年完結。

官方在聖地牙哥國際漫畫展（SDCC）稍早正式宣布，《探險活寶》性轉延伸作《探險活寶：寶妹與皮姐》（Adventure Time: Fionna and Cake）確定今年秋天在 HBO Max 頻道首映，同步釋出前導預告。

「寶妹與皮姐」追溯自《探險活寶》第三季第 9 集，原本主角雙人組阿寶和老皮，被迫聽反派冰霸王的性轉同人作品，人類男孩阿寶變「寶妹」，伸縮自在的狗老皮變「皮姐」，與冰霸后戰鬥；2011 年 9 月首播後吸引 3.3 百萬觀眾，締造《探險活寶》節目當年最高收視率，被稱讚「本節目中最具好鬥又有女孩間友情的劇集」。

如今睽違超過十年，紅遍全網的《寶妹與皮姐》在 2021 年決定以獨立動畫作品回歸，延續《探險活寶》半小時的長度，以及本來的世界觀，總共 10 集內容，由《探險活寶》動畫製作人武藤亞當（Adam Muto）擔綱執行製作，卡通頻道工作室製作動畫。

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寶妹與皮姐兩位其實原本是由參與過《探險活寶》系列的動畫師，自己繪製並分享在網路上，粉絲們似乎非常喜歡性轉主角，呼聲推動工作室決定在第三季推出她們的故事，多年來它們讓粉絲念念不忘，現在終於能看到她們的專屬劇集。

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