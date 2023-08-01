《蠟筆小新》屁屁發熱 YouTuber「HowHow」配音反派
蠟筆小新以嶄新的3DCG全新風格出現，推出最新電影版《新次元！蠟筆小新電影超能力大決戰～飛吧！手卷壽司～》8月4日中日文雙語版與日本同步上映，中文配音版全新角色邀請到YouTuber 「HowHow」獻聲演出，想看HowHow在最新《蠟筆小新》電影中精采表現務必進戲院觀賞電影！更同步公開首周電影特典與特別活動，快來與中文配音老師、蠟筆小新人偶見面吧！
今年《蠟筆小新》電影中文配音版本除了大家熟知且喜愛的原班人馬之外，此次也與日文版本一樣新角色特別邀請其他中文配音老師和一位嘉賓來做客串！此次全新反派角色「非里谷充」中文配音將由YouTuber 「HowHow」獻聲演出，「努斯偷拉達騙斯」由 符爽老師飾演，「池袋薰 (教授)」 由黃天佑老師飾演，「深谷蔥子」由 劉如蘋老師飾演，想看中文配音老師與HowHow在最新《蠟筆小新》電影有什麼精彩感人的互動務必進戲院觀賞電影！
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