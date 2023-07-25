同名小說電影「侏羅紀公園」30歲 片中姊弟重逢變這樣

時光飛逝，歲月如梭，曾經轟動全球、掀起恐龍熱潮的「侏羅紀公園」，今年已是上映滿30周年。3位成人主角山姆尼爾、蘿拉鄧與傑夫高布倫，去年才在「侏羅紀世界：統霸天下」再度合體，也讓30年前的角色有了完美的結局，但兩位童星艾莉安娜李察茲、約瑟夫馬札羅，現在都在做什麼？引起不少觀眾好奇。

艾莉安娜和約瑟夫當年都還是小孩子，儘管在「侏羅紀公園」裡碰到一連串的驚悚刺激遭遇，戲外可有不少兒童羨慕他們能夠和恐龍有對手戲，完全忘了恐龍是特效、模型打造，拍攝的時候搞不好只能靠自己的想像去揣摩。「侏羅紀公園」全球大狂賣，艾莉安娜和約瑟夫的星運卻大不同，艾莉安娜之後比較沒有太著名的作品，除了和約瑟夫一起客串了「失落的世界：侏羅紀公園」，後來就從演藝圈轉進藝術界，目前是一位專業的畫家，最近她將「侏羅紀公園」裡暴龍衝進遊客大廳的經典場面畫成一幅大油畫，才華備受肯定。她也拍了短片，重現小時候邊吃果凍邊感受到恐龍將到來時的震動、露出驚魂未定的表情，只是當年片中的小女童變成了43歲的成年女性，網友不禁感嘆：「真是歲月催人老。」

約瑟夫則因「侏羅紀公園」大賣，成了當年最搶手男童星之一，和梅莉史翠普、派屈克史威茲、艾許莉賈德等紅星都曾合作。之後他在事業上的貴人史蒂芬史匹柏推薦下，進了史匹柏的母校南加大，學成後再復出幕前，演出了影集「太平洋戰爭」和「波希米亞狂想曲」等片，還是以演員為業。他與艾莉安娜也在超大的史匹柏照片前重逢，為彼此合作30年慶祝。

30年前「侏羅紀公園」在美國上映後即締造破紀錄的首映票房，台灣晚美國一個多月推出，觀眾早就從報導中獲知美國的熱賣盛況，因而首周就開出大紅盤，北市西門町的國賓戲院尤其賣座數字高到打破單家戲院單日票房最高的紀錄，北市上映戲院的總票房則突破中外電影單日票房的紀錄，最後在台北聯映5個月還在二輪戲院沒下片，光北市票房就刷破兩億，都是台灣影史上首見。

「侏羅紀公園」全球上映今年剛好是30周年。圖／摘自imdb

艾莉安娜李察茲（右）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」扮演姊弟。圖／摘自IG

艾莉安娜李察茲（左）與約瑟夫馬札羅在「侏羅紀公園」上映30年後重逢。圖／摘自IG

艾莉安娜李察茲將「侏羅紀公園」經典場面畫成一幅大油畫。圖／摘自IG