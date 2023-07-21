接替周杰倫 日本翻拍《不能說的秘密》主角人選曝光
周杰倫執導並與桂綸鎂、曾愷玹主演浪漫懸疑電影「不能說的秘密」當年上映時曾引發熱烈轟動，前年韓版宣布開拍，並找來男團EXO成員都敬秀(D.O.)與元真兒共同主演，有望在今年上映，沒想到日版也已開拍，今日宣布日版「不能說的秘密（言えない秘密）」將於2024年夏天上映，由同為偶像男團成員的SixTONES京本大我、外型可愛的古川琴音分別飾演周杰倫、桂綸鎂的角色。
日版「不能說的秘密（言えない秘密）」故事略有改變，以一個富有歷史傳統的音樂大學為舞台，無法彈奏鋼琴的大學生湊人，與擁有秘密的另一位大學生雪乃之間的故事，鋼琴樂曲讓他們深深吸引，卻又注定分離，而當雪乃突然消失，這一切謎團也將透過一台神秘的鋼琴揭曉所有答案，電影由「俺物語!!」「青春後空翻」河合勇人執導。
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