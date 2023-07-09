鏡文學自製影集「八尺門的辯護人」 雷嘉汭禱告驚現神力

聯合報 ／ 聯合報 記者陳慧貞／即時報導
「八尺門的辯護人」中，新生代演員雷嘉汭詮釋穆斯林做禮拜。圖／鏡文學提供
「八尺門的辯護人」中，新生代演員雷嘉汭詮釋穆斯林做禮拜。圖／鏡文學提供

由金鐘獎雙料視帝李銘順主演，首部自製「八尺門的辯護人」昨(2日)晚開播一、二集受好評，該劇到基隆取景，當地知名地標都入鏡，更實際到八尺門原址海濱國宅內拍攝，精心佈置飾演李銘順爸爸的懷劭·法努司、范逸臣、飾演船長的拉卡巫茂3人的家，到位裝潢陳設讓許多觀眾都倍感熟悉，就連船長一家的兇案現場也是真實感十足，讓眾多網友直呼：「不愧是金獎美術，真是神還原！」

在「八尺門的辯護人」中飾演移工、被導演唐福睿視為「寶藏演員」的雷嘉汭，除了為戲準備結交許多移工朋友幫她糾正台詞外，更實際到清真寺學習穆斯林學習如何做禮拜。導演唐福睿回憶，雷嘉汭全劇讓他印象最深刻的一場戲，就是她在做禮拜祈禱，全劇組工作人員都非常安靜地在螢幕前看著雷嘉汭做禮拜、唸經文，導演唐福睿當下有種很衝擊的感覺，雖然是他自己寫的劇本，但從沒想過看著雷嘉汭演出竟會有如此神聖的力量，瞬間覺得自己也被治癒了，還忍不住眼眶泛紅落下淚來。

因「天橋上的魔術師」備受矚目的新生代演員初孟軒，劇中飾演在高等法院服替代役的「連晉平」，和李銘順、雷嘉汭3人搭檔共組「公辯小隊」，追查八尺門滅門血案真相，一、二集播出後，引來網友留言：「

而網友們追完兩集後的好評不斷，紛紛留言表示：「原本以為會很沉重 ，導演用幽默喜感的方式包裝嚴肅議題，看劇過程很輕鬆！」、「全體演員表現和節奏都很值得繼續追下去」、「已經迫不及待想看下一集了！

「八尺門的辯護人」每周日晚間9點於中華電信MOD、Hami Video影劇館＋及公視主頻獨家首播；7月16日起每周日晚間8到10點，八大戲劇台連播兩集。

楊烈(左起)、蘇達、李銘順、初孟軒重返八尺門原址海濱國宅拍攝。圖／鏡文學提供

「八尺門的辯護人」中，飾演被害船長的拉卡巫茂(左)與導演唐福睿。圖／鏡文學提供

李銘順（中）主演「八尺門的辯護人」。圖／鏡文學提供

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