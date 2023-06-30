《有院子的家》改編自驚悚小說 意外掀「老公臨終套餐」模仿潮

金泰希與林智妍共同主演的韓劇《有院子的家》，在6月19日播出，開播就引起廣大注意，新一代惡女林智妍在這次化為飽受家暴的孕婦，金泰希則是一位有精神問題的中產階級家庭主婦，兩人的表現替這部懸疑劇添上一股驚悚的張力。

《有院子的家》故事描述金泰希飾演的角色「文珠蘭」，某天在家中院子聞到惡臭味，親自開挖後卻發現驚人的秘密，而長期受到家暴的「秋尚恩」由林智妍飾演，忍氣吞聲正在蒐集家暴的證據，卻沒想到突然接到丈夫死亡的消息，而丈夫的死和「文珠蘭」的先生似乎有關聯，因此展開一連串秘密的公開。

圖／擷自 instagram

剛奪下百想藝術大賞最佳女配角的林智妍，在此作品的演技更上一層樓，每個表情及動作的細節，都充滿情緒，讓人相當佩服，除此之外，她在劇中，得知先生身亡後跑去吃炸醬麵的場景，也演的相當傳神。

當秋尚恩得知先生死亡時，她沒有難過也沒有大笑，看起來意外的平靜，她轉身前往一家中式餐館，點了大碗的炸醬麵、糖醋肉、煎餃，還有一罐可樂，一個人在店裡狼吞虎嚥的吃起來，就連頭髮都吃進去了，還是沒停下手中的筷子，而這段暴食的畫面，也被註解是秋尚恩得到解脫，以前吃個草莓冰淇淋都要被打，如今透過炸醬麵，傳達被壓抑許久的心情。

這頓「老公臨終套餐」，意外掀起了模仿風潮，許多韓國網友紛紛上傳了相同的餐點，紛紛表示自己今天也吃了這個套餐，甚至還說，這組合真的可以撫慰人心，堪稱完美的療癒美食，而劇組也表示，當天林智妍是真的將餐點全部吃掉，總共是四碗加麵的炸醬麵，還有大份的糖醋肉，相當驚人。