《安眠書店》大結局在即 「戀愛腦殺手」喬遇上神秘「星期三」

2018年Netflix推出的小說改編影集《安眠書店》（YOU）受到許多劇迷的喜愛，飾演變態殺人男主角喬的潘巴奇利（Penn Badgley）再次爆紅。同時影集也陸續推出續作，在今年 2 月 9 日和 3 月 9 日分別推出第四季上下部，講述喬逃到倫敦之後，被捲入當地「富人殺人案」之中。另外，他也不免俗的再次陷入熱戀，只是他面對的敵人也更加強大。

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在第四季結尾中，喬發現他的敵人瑞斯（艾德史彼勒 飾）其實是他幻想出來的另一個殺人人格，在殺了凱特（夏洛特里奇 飾）的爸爸之後他栽贓給保鑣，無法接受瑞斯的他選擇跳河自盡。但在被海警救起之後，凱特來醫院探望他，因父親過世她繼承了巨額財產，她也不在意喬的過去，兩人於是結婚結合，有了凱特的幫助，喬也接受了瑞斯人格，並獲得第二次重生機會。之後他回到公寓逮到發現他真面目的娜迪亞（艾米李希克曼 飾），並將殺害艾迪一事嫁禍給她。第三季喬真正愛上的瑪麗安反而在娜迪亞的幫助下逃過一劫，回到巴黎跟女兒團聚。

圖／摘自imdb

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6月中在巴西舉行的Netflix「Tudum 全球影迷盛會」中，關於《安眠書店》最終季的預告也隨之曝光。主演潘巴奇利對著鏡頭打招呼，猜測影迷們都在推論最終季的大結局。他說：「喬最終回到紐約之後，要面對什麼事或什麼人，不過我現在還不能透露，我們都知道喬還有很多爛攤子要收拾，問題在於『你是誰？』」。接著畫面閃過了瑪麗安、第一季被喬陷害的心理醫生尼基醫生、喬短暫交往過的護理師女友凱倫、紐約鄰居小孩Paco、喬與LOVE的孩子、珍娜奧特嘉飾演的艾莉、第三季倖存者夫婦Sherry跟Cary、第四季「菲比夫人」與娜迪亞。

圖／翻攝自YouTube

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影片最後，潘巴奇利感謝粉絲多年來的支持，接著說道：「我們書店見」。不少人都對珍娜奧特嘉的回歸興奮不已，尤其她在去年主演《星期三》之後更是備受粉絲喜愛。艾莉在第二季得知姊姊的死亡，喬給了對方錢要她逃走，從那之後喬每個月都會寄錢給艾莉。第四季中有短暫出現艾莉失蹤的線索，粉絲都猜測她總有一天會回來復仇。不過對於這個推論珍娜奧特嘉本人不認同，她認為這違背了艾莉故事線的目的，她說：「她現在受到極大的傷害，一切都搞砸了。讓這個角色回歸、讓她跟喬一樣變成殺人犯，這完全違背了初衷，因爲這不是她的性格，也不是她內心所想。這剝奪了她的純真、也剝奪了她的青春期，一切只因跟變態殺手喬扯上關係。」

圖／摘自imdb

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隨著喬到訪的地方越多，他殺害的人就越多，但知道真相的人也不在少數，究竟喬會不會在最終季得到他該有的懲罰？還得等到明年上線後才能揭曉了。

圖／擷自instagram