《你想活出怎樣的人生》無廣告上映！鈴木敏夫分享為何不做任何宣傳

不少人都有關注吉卜力工作室即將推出的新作《你想活出怎樣的人生》，近期這款動畫的最大討論話題，就是工作室再三強調，本片絕對不會在 7 月中旬上市前，再推出任何的宣傳活動，電影將一路保密到上映當天；而近期製作人鈴木敏夫在接受日媒採訪時也談到，為什麼會選擇這麼低調的方法和影迷見面。

鈴木敏夫說，在這個資訊大爆炸的智慧手機年代，許多觀眾買票看電影，目的可能是期望看到預告中的片段，在大螢幕實際播出，對於期待看到的東西已有先入為主的想法了，但這種概念也剝奪了看電影的樂趣之一。

鈴木敏夫更深入的闡述，他認為在連劇情大綱、角色介紹及配音演員名單都沒有的情況下，觀眾更能直接感受電影主題。工作夥伴宮崎駿甚至在一開始還有些反對這種行銷方式；不過鈴木自己則相當堅持。

圖 / 吉卜力工作室

圖 /《你想活出怎樣的人生》原著相關書籍

截至 6 月初，從《你想活出怎樣的人生》公開以來，唯一視覺上的線索只有一張海報。而少數對這部片的推薦，就是動畫大師宮崎駿本人相當喜愛這張海報；特別的是對於該海報上的動物是鳥還是老鷹，鈴木也拒絕解答，可見這次製作組保密到家的決心。

《你想活出怎樣的人生》預定 7 月 14 號於日本戲院上映。台灣片商應該也會引進，有待其公告推出日期。

參考資料：IGN JAPAN