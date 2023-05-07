《校園嬌娃》卡通重啟第七季！由華納兄弟買下版權 Microids將做改編遊戲

法國媒體公司 Banijay Kids & Family 公開最新消息顯示，華納兄弟探索已經正式收購系列卡通《校園嬌娃》（Totally Spies！）版權，過去曾於 2000～2008 年間連載播出、過去由法國 Marathon Media 製作，未來全新的第七季則將於 2024 年在卡通頻道以及 Max 平台上推出。

同時，法國發行商 Microids 也宣布將推出《校園嬌娃》改編遊戲，目標 2024 年登上 PC 與家用主機平台，更多情報將在日後釋出。

《校園嬌娃》故事圍繞在三位就讀比佛利山的女高中生，姍姍、可可和艾莉身上，講述她們如何在兼顧校園生活的同時擔任「守護人類世界組織」秘密特務拯救世界，並在出任務的過程中使用各種千奇百怪的道具來幫助她們化險為夷。

圖／Totally Spies

從設定以及中文標題來看，這部動畫都致敬了經典動作電影《霹靂嬌娃》系列。雖然三位主角已經在系列後續的幾季中升上了大學，但官方強調即將到來的第七季將會重啟這個系列，讓她們前往新的城市就讀高中。

「有著堅強的女性主角，以及啟發了一個世代觀眾的美學，《校園嬌娃》是一部在全球累積了熱情粉絲的經典動畫，而粉絲們也已經等不及要加入嬌娃們的全新冒險。新的系列將會忠於讓這個系列走紅的一切要素，但也會針對新的觀眾們帶來一些可愛的更新，反映了高中生和嬌娃們在可能碰到的現代挑戰。」

Banijay Kids & Family 執行長兼製作人 Benoît Di Sabatino 表示大約在一年前，《校園嬌娃》系列分鏡美術師兼《瓢蟲少女》主創 Thomas Astruc 就曾宣布過這個系列即將回歸的消息，雖然當時宣布新的系列將會在 2023 年內推出，但目前則延後到了明年。這個重啟版第七季將會在美國的卡通頻道首播，之後登上華納兄弟旗下的串流平台 Max。

圖／Totally Spies

《校園嬌娃》於 2001 年至 2015 年間一共推出了 6 季，這部動畫最初在北美開播時，原本是在 ABC 家庭頻道上首播，之後則於 2003 年轉戰到了卡通頻道。系列也曾於 2009 年第五季發行後推出了一部前傳電影，講述了姍姍、可可和艾莉三人組首次出任務的過程。