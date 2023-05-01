萬代魂紀念迪士尼成立100周年！推出超合金魔法機器人

BANDAI SPIRITS（萬代魂）為紀念華特迪士尼公司迎來 100 周年（1923 年 10 月 16 日創辦），旗下收藏玩具事業部的玩具品牌 TAMASHII NATIONS 宣布將與迪士尼合作發表聯名商品「超合金 超魔法合體機器人 米奇與他的朋友 Disney 100 Years of Wonder」，與 2013 年聯名的超級組合王（King Robot Mickey & Friends）不同，本次商品設計更加夢幻。

根據官網透露消息，本次奇幻百年紀念的「超級組合王機器人 米奇&朋友們」原本是身高 22 公分的超合金玩具，陳列在某個粉絲家裡，直到有天安裝在超級組合王身上的神秘計時器顯示「100」的那一刻，閃爍亮光變超巨大！

圖／BANDAI SPIRITS

包括噴射米奇與米妮、機械布魯托、高飛、唐老鴨、黛絲鴨等，都可以變形並組合成為一個巨大的機器人，腳踩兩隻狗通過超魔法穿越時空，來到現代展開全新冒險。

據悉紀念迪士尼一百周年的超合金組合機器人含稅售價 39,600 日圓，將於今年夏天開放預購，12 月發售。超合金系列以 1974 年「無敵鐵金剛」（CHOGOKIN MAZINGER Z）為開端，使用壓鑄合金的複合素材為模型材料，並配合角色特性來加裝噴射、合體、變形等機關設計。更多兜售消息可參考官方網站（連結請點我）。

圖／BANDAI SPIRITS

圖／BANDAI SPIRITS

圖／BANDAI SPIRITS