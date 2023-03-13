出版新藍海／陸「劇本殺」產值千億 台灣剛萌芽

劇本殺在中國大陸迅速發展，目前已發展出歡樂、情感、推理、恐怖等各種類型的劇本，極盛時有四萬多個實體店家。如今中國大陸每個月有五到十個劇本殺展，會販售劇本，去年劇本殺產值達一千多億台幣，預估二○二五年可達兩千億台幣。

不過台灣的劇本殺產業還處於萌芽階段。「謀殺衛斯理」副總經理葉力嘉表示，台灣目前原創劇本不多，多為電影或電視影集的改編，如「我們與惡的距離」。已有小說家和編劇注意到劇本殺這一塊藍海，期待台灣發展出將本土小說等IP改編為劇本殺的產業鏈、或作家直接撰寫劇本殺。

華品文創行銷總監王方群形容，劇本殺「介於看電影和讀小說之間」，玩家藉閱讀和遊戲走入故事、經歷別人的人生，開啟自己的「第二人生」，包括親子教養、觀光景點、親子教養或企業，其實都有合作空間。

王方群說，估計大陸一個月可以創作數百本新的劇本殺，劇本殺作者則透過買斷或分潤的方式獲得版稅，因為產業鏈已成形，培養出專業的劇本殺作者。

王方群表示，近期打算邀請大陸的劇本殺作者和業者來台舉辦座談會、工作坊，協助台灣創作者了解劇本殺的產業生態與創作手法。以大陸預估的二○二五年兩千億台幣劇本殺產值來看，劇本殺能為台灣出版業帶來的商機不可小覷。