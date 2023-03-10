動畫師二創《勝利女神：妮姬》鏈鋸人KICK BACK動畫 這毒蛇比帕瓦更拋瓦！
《勝利女神：妮姬》近日跟人氣 IP《鏈鋸人》合作，配合雙方連動，有印尼的動畫師 Musan pro 製作二創〈KICK BACK〉動畫，以可愛的妮姬詮釋《鏈鋸人》OP 主題曲。
一開始公安對魔特異 4 課的成員換成主角指揮官領軍的反擊部隊，可愛的神罰瑪麗安也在列，在切換畫面前露出超古錐的表情。接著淀治抱著波奇塔的橋段，變成阿嬤麗塔抱住伏特，隨後副指揮官安德森也參一腳。
後續致敬經典好萊塢電影的片段，基本上也根據原版動畫重現，好比在會議室的橋段，就由墨提斯部隊出演，英雄氣概十足的拉普拉斯直接站在桌子上哈哈大笑。
然而，妮姬的遊戲設定並非完全符合原版〈KICK BACK〉動畫的呈現方式，因此 Musan pro 自己依照妮姬的人設加了點料，譬如原本淀治用布擦保齡球的部分，改成瑟瑟的長髮公主摩擦他的武器。妮姬打的保齡球則是直接拿萊徹來打。
當然，原版 OP 其中一個亮點就是穿比基尼的帕瓦，這個養眼福利 Musan pro 用超撩的毒蛇來代替。毒蛇扎扎實實的捏捏，真的不怕被說墊巨人啦！
其餘的二創影片內容，Musan pro 參雜了多少玩了遊戲才會知道的元素，包含開頭的瑪麗安 PTSD，以及反擊部隊怒踹舒恩，以及 20 章會對抗的火龍，有興趣觀看完整創作的讀者，可至 Musan pro 的頻道觀賞。
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