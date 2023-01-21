超人氣漫改劇《噬亡村》口碑炸裂 重口味懸疑劇迷不能錯過！

一位年輕警官在人生低谷，帶著妻子和女兒調任到深山村落，一處與世隔絕、美得像人間仙境的「供花村」。美好的新生活卻因聽聞當地村民有「人吃人」的恐怖習俗，瞬間變了調，前任警官留在宿舍牆壁上的詭異訊息，更令人看得背脊發涼……。日劇《噬亡村》改編自超人氣漫畫，恐怖和刺激氣氛交織，反轉懸疑燒腦度破表，絕對能滿足驚悚推理劇迷的期待。

「坎城影帝」帶著「國民女友」勇闖「食人村」？

《噬亡村》由坎城影帝柳樂優彌，攜手榮獲日本電影學院最佳新人演員獎的「國民女友」吉岡里帆主演。出道20年的柳樂優彌第一次在串流平台劇集中挑大樑，深刻感受到國際製作團隊的強大威力，無論是在隧道中飛車追逐，或是與熊搏鬥的CG後製，都相當精緻逼真，「雖然拍攝過程非常辛苦，但看到作品一切都值得了！」吉岡里帆也對導演對細節的堅持印象深刻，提醒觀眾：「其實每一場戲都有背後的理由，看到後半段會更精采。」

「國民女友」吉岡里帆在《噬亡村》中飾演警官太太。 (圖／Disney+ 提供)

雖然題材驚悚駭人，但《噬亡村》想傳達主題卻是「家人之間的愛」，柳樂優彌面對種種外在威脅，如何守護家人、逆轉危機？是貫穿全劇的一大重點。導演片山慎三希望觀眾可以在追劇時，同時享受「被驚豔和驚嚇的快感」，並透過故事滲透原始反應人性的橋段刷新三觀。《噬亡村》已於12/28在Disney+串流平台上架，首週播出2集，之後每週釋出一集，共7集，喜歡日劇的朋友趕快追起來！

假期宅家攻略，Disney+強檔日劇不間斷

除了《噬亡村》之外，Disney+還有超豐富的日劇片單，強檔日劇不間斷！由道枝駿佑主演的《金田一少年之事件簿2022》，以現代視角重新詮釋經典案件，不只勾起觀眾滿滿的回憶殺，年輕觀眾也絕對會被金田一的魅力圈粉！

Disney+超豐富日劇片單，每一部都是年度必看佳作。 (圖／Disney+ 提供)

浪漫愛情推理劇《因為我們忘記一切》由阿部寬主演，描述一場爭執後女友離奇失蹤案，細膩的敘事、幽默的對白、神秘的劇情走向，同樣看點滿滿！劇中每個角色都有自己的故事，被粉絲喻為是「充滿生活感的懸疑神劇」。以日本相撲為主題的日劇《五個相撲少年》揭露日本相撲選手的校園生活，不只洋溢著青春氣息，也帶領觀眾用不同視角來思考相撲帶來的影響和意義，讓觀眾不知不覺也把自己當成相撲社團的一員！

假期不想出去人擠人，宅在家裡看日劇就對了！多部必追質感日劇都在Disney+，精彩故事讓你越追越過癮，還能享受沉浸式「偽日本旅遊」的快感。

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