《蜘蛛人：你的友好鄰居》影評：毫無包袱、真正驚奇的蜘蛛人

在和索尼之間複雜的版權壓力下，《蜘蛛人》IP的真人作品一直都頗不順遂、索尼高層砸壞招牌更是時有所聞。直到現在，漫威和索尼仍會為《蜘蛛人》電影開發的定位產生許多分歧，更別說已經正式夭折的索尼反派宇宙。有傳聞指出，索尼高層已經考慮把蜘蛛人版權完全還給漫威，先不論這個傳聞是真是假，但當動畫影集《蜘蛛人：你的友好鄰居》問世後證明，索尼可能唯有這麼做，我們才能看到毫無包袱、真正「驚奇」的蜘蛛人。

《蜘蛛人：你的友好鄰居》最初劇名是《蜘蛛人：新生報到》原本定調為 MCU 主宇宙的蜘蛛人起源故事，然而最終改成一個分支宇宙的起源故事。很多人會因為與主宇宙無關，又是動畫影集而因此錯過，但這可能是遠超三部MCU真人電影最成功的《蜘蛛人》作品。

在不暴雷的前提下，姑且可以稱為《假如... 蜘蛛人的恩師是諾曼而非史塔克？》，這個宇宙的大事件和主宇宙幾乎相同，蘇科維亞事件讓復仇者聯盟分崩離析，大夥正忙著在柏林機場打架。不過在這個宇宙裡，諾曼奧斯本這位比肩史塔克的企業大亨也同樣存在。相較於真人作品裡「誰不讓誰用什麼角色」那般礙手礙腳的諸多限制，《蜘蛛人：你的友好鄰居》帶給觀眾的，只有一波一波意想不到的驚喜。

《蜘蛛人：你的友好鄰居》記取並修正了三部真人版電影的各種缺點，在說好一個新穎的蜘蛛人起源故事的前提下，同時讓《蜘蛛人》系列的周邊人物與 MCU 融合得天衣無縫，我們看到紐約大戰、英雄內戰等宇宙大局，如何影響紐約街頭角落的私刑者和惡棍們的生活。甚至可以這麼說：這部影集已經成功奠定了《邪惡六人組》的基礎。過去十幾二十年，我們在索尼宇宙裡求都求不得的畫面，也都在《蜘蛛人：你的友好鄰居》一一實現。

目前《蜘蛛人：你的友好鄰居》已經確定將推出二、三季，已經讓人為這個全新《蜘蛛人》宇宙的後續感到期待，甚至如果呼聲再高一點，可能成為《蜘蛛人》IP未來是否能全權交還漫威的風向標。再強調一次，2025年漫威開年已經一口氣交出兩部佳作，接下來包括下周的《夜魔俠：重生》和大銀幕的《雷霆特攻隊》《驚奇四超人》看起來都在水準之上。只希望漫威是真的已經徹底重振雄風了。

《蜘蛛人：你的友好鄰居》(Your Friendly Neighborhood Spider-Man) 第一季。圖/IMDb