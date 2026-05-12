李敏漩／黑暗來臨之前

當我們在日常生活中遇到一位視障人士時，會直覺認為他完全看不到。但其實視障者的視覺分成很多種，有人能感受到光的存在，有人能看見毛玻璃般模糊不清的樣子，也有人眼前的畫面是破碎的，或者無法感受到光的存在，也就是真正地活在一片黑暗之中。

視障者之所以看不見的原因不盡相同，有些因外傷眼球受損，有些是疾病造成的，如青光眼、白內障。總之，視力一旦受損，要恢復總是很困難。

由於疾病，我的視覺在一年內退化，當眼前變得不清楚時，感官也突然暫停了作用。我對於這樣的「斷訊」產生恐懼，不僅喪失自信心，在經歷幾次崩潰，漸漸地也不喜歡參加社交活動了。

我們依賴視覺接收外部環境訊息，它帶給我們的認知是生活裡很重要的一部分，然而如今我的行動要比明眼人困難許多。大大小小的事情都出現各種障礙，需要排除、適應、重新學習，各種輔具如手杖與放大鏡，已是我不可缺少的夥伴了。

家裡的擺設也都要按照定位，以免找不到；日常的動線也保持一致，盡可能不去陌生環境，以免造成不安及不便。

當我視力退化到黑暗時，我走得出去嗎？我常在想當破碎的視野變成全黑時，我還會有現在的勇氣嗎？可我不願意封閉在家，一味地依賴親人，所以為了未來，我學習定向訓練與視障引導，也依靠聽覺、觸覺、動覺及嗅覺等非視覺感官，感知這個大千世界。透過白手杖、導盲犬與聲音的反射（回聲定位），我再度走進這曾經熟悉的世界，而這一切的背後，是長時間的訓練。

我在努力，我在準備，我在為自己加油。也期盼視障引導（人導法）能被普及，讓更多明眼人知道如何用正確方式引導視障朋友行走，成為他的眼睛。