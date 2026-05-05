張以昕／嘈雜聲中的靜心練習

每次帶領靜坐或放鬆練習，都會請學生畫三道金色的光芒，從左到右，從右到左，從上而下，將身體輕輕包圍，這是今天靜心的洞穴，待在裡頭很安全，完全受到保護。

在一個尋常的周五夜晚，我們依序畫完光圈，忽然聽見窗外孩子玩鬧的尖叫聲，刺耳又銳利地摩擦在場每個人的耳膜。

雖然門窗緊閉，但歡愉的叫喊聲仍從路邊不斷傳進二樓的教室中，原本以為很快就會結束，沒料到竟持續了十五分鐘，直到下課，小孩們都還在放聲笑鬧。

凝定心神，繼續帶領躺臥在地的學生放鬆，從頭到腳，再從腳到頭，慢慢便習慣如此的背景音效。選擇不被干擾，也對這些聲音不起情緒反應，當下的環境的確跟平常有所不同，但我也只能安處於此，那便放下掙扎排拒，隨順接受所有的一切。

我的聲音與孩子們的叫聲全然疊合，但並不用力蓋過他們的音量，只是專注於調息與收攝自己的心，安然守住教學頻道，在靜心的頻率中是沒有雜音的，還記得適才畫的三道光芒，仍舊守護場域中的每位成員。

在課程結束前，靜默片刻，也進入深沉的靜坐，比平常在家坐得還要好。同時也感受到冥冥之中的提醒，外界充滿變動、挑戰和未知，攪得心煩意亂，常常失去信心，但內在還是保有穩定的潛能，無論晃動得再劇烈，我都能選擇待在輪軸的中心點，靜候風暴遠離。