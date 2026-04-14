拜讀鄧秋妍〈海外小學堂〉的故事，勾起我在國外設「私塾」的往事。

妻小一起到印尼瓊邦

1989年6月，我借調至印尼農技團擔任水保兼水利技師。農技團本部在泗水，各類技師、專家則分派東爪哇各駐地，如農藝在拉萬、水產養殖在波羅波令哥，我派駐在瓊邦，與一位甘蔗技師住在一起。

出國前，我曾猶豫赴國外工作，要接眷嗎？不接眷較單純，但彼時通訊不便，靠魚雁往返，夫妻情牽兩地，對雙方都是極大壓力，況且老婆要顧一個七歲男孩與一個兩歲女兒，非常辛苦。但若接眷，除了得安排房舍，兒子要上小學，學業怎辦？

我曾在沙烏地阿拉伯工作一年，當時未接眷，已遭妻子埋怨，自己獨在異鄉為異客的滋味也不好受。因此踏上印尼後，便迫不及待申請接眷，原以為二、三個月就可辦妥的手續，卻拖了近半年，全家才得以團聚。

外交官派駐地通常在該國首都或大都市，一般都有國際學校可就讀，雖然費用昂貴，但教學品質無虞。但農技團派駐的國家，通常較落後、缺乏資源，更何況施作水土保持的地方一定在較偏遠山區，有些駐地甚至沒水無電。東爪哇物質條件比較其他農技團算是「天堂」，但瓊邦這個小鎮，離設有國際學校的泗水、瑪浪，仍皆距離約兩小時車程。

其實，我能住在瓊邦已是團長慈悲，該地離我工作的甘若客縣山區有一個半小時的車程。離工作地愈近，生活條件愈差，豈止沒國際學校，印尼當時還充斥濃濃排華氛圍，中文書是禁書，在泗水的中文學校也早就關了。

孩子的教育不能等。沒上國際或中文學校，就改念當地小學？考慮教學品質及未來展望，只能放棄。農技團員身分大抵分兩種，一種是「職業團員」，派駐在世界各地，調派令下來就換國家、換駐地，有些團員如現代蘇武，已輪流外派超過二十年。另一種像我一樣，是向各機關借調而來，通常兩年一任，任滿回原單位。無論何種身分，念印尼學校，調離印尼後，就難以銜接課程、繼續升學，左思右想後只能自己教。

冒險夾帶中文教科書

小學課程簡易，書桌、白板等教具也容易張羅，倒是中文教材必須由台灣偷偷帶入。農技團員及眷屬所持皆是公務護照，但聽到過去人員經驗，夾帶中文書籍被發現要沒收、處罰，因此我帶著中文教科書首次入境時，還忐忑不安地學一般人在護照內夾美金五元。後來老婆帶孩子來團聚的那趟航程也夾帶參考書，幸運的是，同機恰好有外交人員及度假返回的團員，跟著走外交通道而免驗，且後來局勢緩和，中文書解禁。

我的工作時間很具彈性。團長帶我至山坡地的農場，給我的命令是「這裡要有灌溉水源」，其餘的工作由我自己安排，因此兼任私塾執行長只是小菜一碟。

沒有張燈結綵、長官致詞的開學儀式，私塾低調開張，老師只有我與老婆，學生僅兒子一位，偶爾旁聽的是女兒（回國後才想到怎不會招些想念中文的學生）。國語、算術、社會等正規課程由我親授，老婆則補充美語及國語正音。美術、音樂就用旅遊爪哇、欣賞當地文化替代；體育課是另聘教練，全家一星期兩次的游泳，我還買空氣槍，父子有空就練習射擊在房子出沒的老鼠。自然課除了住家附近蟲鳥、植物之外，家中也能見到讓母子驚叫、體型比一般壁虎大十倍、身上分布橘紅斑點的南洋大壁虎。由於是一對一教學，進度飛快，一年半上完兩學年課程綽綽有餘，我還補充三國演義歷史課及象棋、跳棋。

回國後兒子要銜接入學念小三，註冊組長索要以前成績，我們沒有，當時也無自學制度，只能說也念國際學校，還好未受刁難。經學校考試「檢驗」，兒子成績拿下第一，讓我一度懷疑自己難道是入錯行的小學教師？

而食品加工黃專家派駐瑪浪，他女兒念國際學校，從小學一路到高中，成績優異，申請入美國哈佛大學，畢業後任職洛桑管理學院，學習效果亦令人刮目相看。

不管是自學還是念國際學校，學習最重要的是學生的上進心與老師的負責盡職，也幸好小學課程還容易掌握，自學順利，讓我們編織一段回味無窮、與常人不同的學習歷程。