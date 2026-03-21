玉峸／永遠在線的家：我們共享的雲端記憶

女兒小瑜二十九歲，在台北當平面設計師，忙得像永遠轉不停的陀螺。家在高雄，高鐵雖然僅要兩小時車程，但她平日加班到深夜，周末多半趕專案或與朋友出遊；我懂，年輕人該有自己的天空。

可我還是忍不住。每隔幾天就會打開Google相簿，翻看四年前全家去花蓮七星潭的最後合照。那天海風很大，我們五人擠在礫石灘上，她站在中間，我摟著她的肩，大家笑得眼睛瞇成一線。那幾張照片，我備份了好幾處，怕遺失。每次獨自欣賞，心裡暖暖的，又空空的──那個曾黏在我身邊的小女孩，似乎愈長大愈遠。

習慣抱著紙張不放的我

以前，我喜歡把照片洗出來，貼進厚厚的實體相簿；過年過節全家擠沙發翻看，她小時候穿公主裙、滿臉奶油的模樣，總引來笑鬧。那本相簿至今收在櫃子最上層，偶爾取出，摸著泛黃紙張，就覺得時間停住了。

如今年輕人不玩這一套。小瑜聽我提起舊相簿，就笑道：「媽，現在誰還看紙本呀？顏色會褪，手碰就掉頁。雲端自動備份高清又方便，隨時都能看。」端午節時她回家，我興沖沖地搬出相簿，她邊包粽子邊說：「那些照片我手機有原檔，都傳到Google相簿備份好幾份，永遠不會壞。」

她點開手機，給我看同一張七星潭全家福──顏色鮮豔，放大還看得清海浪泡沫。我盯著螢幕，心裡五味雜陳。原來她早把回憶數位化了，我還抱著紙張不放。

本想說點什麼，話到嘴邊又吞回。那天晚餐後，她傳來一個共享相簿邀請，名為「媽的專屬記憶庫」。點開一看，不只有舊的全家福，還有她這些年的生活碎片：工作室亂七八糟的設計稿、九份夜景、加班咖啡杯、慶功啤酒，甚至偷偷截圖我視訊時炒菜的模樣，配文「媽媽煮飯最認真，超可愛」。

原來數位化也是愛的形式

照片自動播放，像一部迷你家庭電影。我坐在床上，看著看著，眼淚掉下來。她傳來語音訊息：「媽，以後想我了就看看相簿，不用等我回家翻紙本。我設了自動更新，有新照片都會同步給妳。」

那一刻，我懂了。年輕人不是不珍惜回憶，只是升級了載體──從厚重紙本，到輕盈雲端；從一年一翻的儀式，到隨時連線的日常。只要有網路，我們的心就不會斷線。

從此，我手機最愛的就是這個相簿。偶爾仍會摸摸舊相簿封面，回味那觸感。但更多時候，我窩在沙發看她的更新：加班便當、貓空風景、設計獎自拍。雖非面對面，卻感覺她從沒走遠。

我不再用「媽媽會孤單」催她回家，只在相簿裡留言：「看到妳加班，心疼，早點休息。」她很快回應：「收到！下個周末回去陪妳吃飯。」

原來，愛也數位化了。無須愧疚拉扯，只要有這個永遠在線的雲端，家就不會關機。做父母的學會了，孩子飛多遠都沒關係，只要共享那片雲端，回憶不掉線，愛不斷訊。

夜深人靜，打開相簿，看新舊照片交錯，心裡滿滿的。那個永遠在線的家，比任何實體相簿都溫暖；因為它告訴我，她一直在，也永遠會在。