伊佳奇／「孩」能一起去郊遊

七十年前，上幼稚園，大夥兒手牽著手，嘴裡唱著：「走走走走走／我們小手拉小手／走走走走走／一同去郊遊……」沒想到七十年後仍能聚在一起，唱起這首兒歌，感覺真不一樣，然而此刻聊天及關心的話題已大為不同。

過去幾年，認識了一個成員從幼稚園、小學就是同學的團體，並有緣與他們一同出國旅遊。他們其中有些人家中是世交，雖然分別住在不同國家，拜網路之賜，大家一個找一個串聯起來，在社群媒體十分熱絡。

進入花甲之年，眾人紛紛從職場退休，有人召集起郵輪之旅，這十年來幾乎每年都安排一、兩趟旅遊。郵輪也從阿拉斯加、大西洋、地中海到歐洲等地，搭乘河輪在中國遊三峽，在歐洲遊萊茵河、多瑙河等。

郵輪航行在海上時，大家聚在餐廳聊天，剛開始聊彼此小時候的糗事，還唱起當年的兒歌與校歌，歡樂無比，還有人唱起同學張艾嘉所唱的〈童年〉。其中有人研究長照、高齡醫學、腦退化性疾病等議題，便在海上開始「排課」，從美國連續性退休照護社區（CCRC）介紹起，包含中國老年長照機構快速的發展、台灣近年長照1.0到2.0的服務，以及如何預防阿茲海默症、避免肌少症等高齡健康知識。大家聽得十分投入，勤做筆記與發問，有人打趣，以前在學校念書可都沒有這麼認真，引起哄堂大笑。

隨著時光走進古稀之年，如今在計畫旅遊時，大家在群組裡討論的議題，不再只有餐廳、景點、如何避免遭扒手接近等資訊；前往歐洲不同的國家需要轉機時，有些人行動不如年輕時那般利索，如今關注的是不同機場對行動不便高齡者的服務，好比有無輪椅或高爾夫球車，以及如何在網上申請。

我不禁想，如果到了耄耋之年，大家在旅遊前所交流的資訊，或許還會進階成考慮咀嚼等問題，而改成討論哪裡有柔軟的食物和介護食品；有人聽了便開玩笑表示，要兼顧玩耍又怕影響團體行程，面對如廁不便時，可能還要討論哪一款尿袋容量大又方便攜帶！

雖然年紀大了，但尚且行動自如，有一群相識七十多年的「老」同學出門旅遊，希望開心出門、快樂遊玩、平安回家，成為每年生活中重要目標，還能動腦準備旅遊資訊，老年人生多麼幸福。