珍齡／神隊友的靜默守護

周末的家庭教育線上課程即將登場，我提前與主辦單位跑流程。這堂課我雖已分享過多次，內容滾瓜爛熟，卻始終不敢掉以輕心。每一次分享，對面坐著的都是一群願意抽出時間聆聽的人，那份託付感，讓我始終堅持重新梳理講綱，反覆測試媒體影音。

家中的男子，看見了我的需要

為了視訊穩定，我習慣雙機運作：桌機負責互動，筆電專司媒體播放。看似萬無一失的配置，卻在那天早上出了差錯──筆電滑鼠突然失靈，游標僵在螢幕角落，任憑我如何點擊都紋絲不動。

我急忙找來具資訊專業的兒子幫忙。他蹲在桌邊，換插孔、重開機、調整設定，動作俐落、神情專注。試了好一會兒，他輕輕搖頭，連他也無能為力。正當我焦慮於是否要調整設備時，他默默回房，拿來自己的滑鼠遞給我，只說：「我今天用不到。」

沒有多餘的安慰，只是自然地把自己的工具讓給母親。那份不張揚的體貼，像一張安靜的網，及時接住了我的慌亂。

演練時間將近，我請先生讓出書房，好讓我在不受干擾的空間確認細節。他二話不說，迅速收拾好東西撤離，彷彿明白此刻的「退後一步」，就是最實際的支持。那種相知多年的默契，無須言語，卻無比踏實。

演練進行得十分順利。平台切換、媒體播放、流程確認，一切到位。關上電腦、鬆口氣走出書房時，先生迎面走來，手裡竟握著一個全新的滑鼠。

我愣住了。原來在我專心演練的半小時內，他已悄悄出門，替我把這個小小的「不確定」給解決了。他沒有數落設備老舊，也沒有多做表面工夫，只是看見我的需要，然後靜靜地補位。

繁忙日常中，別忘了為彼此留心

那一刻，湧上心頭的感動，遠超過一個滑鼠的價值。我深刻感受到，當我在前方扮演講師、傳遞理念時，家人正默默替我守住後方。他們從不是鎂光燈下的主角，卻是讓一切順利運行的關鍵支點，那是一份甘於在陰影處支撐的溫柔。

我們常開玩笑尋找「神隊友」，總以為那得是能力超群、無所不能的角色。但在家庭裡，真正的支持往往不是大聲疾呼，而是在關鍵時刻自然地「入座」；在你手足無措時，安靜且堅定地替你穩住那一角的傾斜。家，就是那個能讓你安心求援、放心倚靠的地方。

那天早上，課程尚未開始，我卻先在家中上了一堂最動人的家庭教育課──那是關於信任、關於默契，也關於在各自忙碌的歲月裡，仍願意為彼此留一份心。

當我們被家人如此溫柔地托住，邁向外面的世界時，步伐自然會更加穩定。