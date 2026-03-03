正午的陽光照在窗邊，海港餐廳的門面是階梯式的水缸，上層是龍蝦、中層是螃蟹、最下層是堆疊的馬糞海膽，牠們被標上新鮮現撈與優惠價格，等待著上桌的那一刻。

除了水缸，冷凍櫃展示鸚哥、倒吊、馬鞭魚，牠們不再是鮮活的生命，而是肉質軟嫩、刺少、美味的一餐。牠們的神色逐漸黯淡，不再呼出氣泡，我突然沒了食慾。

我想起一早潛入海中看到的畫面，除了我們，海中沒有其他人。綠蠵龜啃食海藻，雀鯛衝撞牠的眼睛以捍衛自己的海藻菜園，但收效甚微；鶴鱵停在水下一公尺處微微張嘴，讓裂唇魚來回清潔；白口裸胸鯙從礁岩裂縫中探出頭，或許是睡意襲來，牠打了一個哈欠。牠們互相追逐、狩獵、躲藏本身就是故事，不斷寫著。

回到餐廳，水缸裡的海鮮不再游動，這裡是被迫中斷的故事，也是不會流動的，比冬天海水更冷的海。