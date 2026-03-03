梁純綉／讓小黃來代勞

王姊一腳跨出小黃，正巧遇上歌唱班的同學們，大家紛紛道：「王姊真好命喔，兒子還專程請小黃載妳來唱歌。」王姊喜上眉梢。她是歌唱班最資深的同學，今年八十歲，身體硬朗，歌齡將近三十年。

鄉居的我們，最方便的代步工具不是汽車就是機車，王姊不會開車，自然成了機車族，三十年來，騎機車就是她的日常。但隨著年齡增加，家人一再勸她放下這種「肉包鐵」的交通工具。

「可是，不騎機車，我哪兒都不能去，連唱歌也得放棄啊。」

她的兒子開口：「搭小黃，我付錢。」

「我上歌唱班，年費一千元，小黃一趟近兩百元，來回四百，就算你出錢，我也心疼。」

兒子再度勸諫：「機車本來就是高風險的交通工具，加上妳年紀大了，反應不比以前靈敏，容易出事。小小的皮肉傷，到診所掛號也要兩百五十元，要是嚴重一點需要開刀，自費項目動輒上萬。錢還是其次，折騰身體才傷本。兩相比較，搭乘小黃對長者是CP值最高的交通工具。」

兒子的一番話，總算讓王姊釋懷，一想到兒子代付車費，便更認真投入歌唱班了。

王姊的例子讓我想到W。她來自湖南，是一位單親媽媽。為了撫養孩子過著省吃儉用的日子。

上星期，有人送了W在台北大巨蛋演出的慈善演唱會門票。她心想，來台灣二十餘年了，從來沒有機會踏進大巨蛋，不如把這一趟當作送給自己的禮物，興沖沖地預訂了火車票。

W隨即又想到，演唱會結束後回到苗栗已是晚上十點，她得一人在寂靜的寒夜裡騎車穿過彎曲山路，便改變了心意，決定叫小黃來代勞。那趟車資幾乎等同一張苗栗到台北的火車票，但她決定要好好享受一次。

事後她與我分享，那是她這二十多年來第一次搭小黃、第一次踏進大巨蛋、第一次聽現場演唱會，內心既欣慰又驕傲。因為肯努力，才能在寶島站穩腳步；因為盡心付出，才有人願意把演唱會門票與她分享；更重要的是，她學會了愛自己，懂得花該花的錢，即使手頭並不寬裕。

每星期三早上是我上肌耐力課程的時間，上課地點停車不易，我一向騎機車前往。可是，遇到風大、下雨或天寒的日子，近七十歲的我便頗感壓力；如今也豁然想通，擔心什麼呢？就讓小黃來代勞吧。