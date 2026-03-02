許瑞宏／樓梯間的數學

公司為了體恤勞工，特別舉辦勞動節員工聯歡節目：爬30樓樓梯比賽，前三十名獎金各一萬元。

該活動尚未正式公布，僅有辦理的同事知情，但紙哪包得住火，很快就傳了出去。有人為了萬元獎金躍躍欲試，摩拳擦掌，勤加練習。

「登高比賽一定有高手！不知道30樓要爬多久？」甲同事趁空隙首開話題。

乙同事馬上接話：「三十名獎勵，男女生有分配名額嗎？」

大家同時把目光望向承辦人，他搖了搖頭。

「不用分開啦。女生在爬樓梯項目本來就有先天優勢，沒分男女組別對女生較有利。」我順口搭話。

乙同事問：「什麼優勢？」

關係到獎金名額，我只好含糊回答：「女生平均體重較男生少二十公斤，體重比較輕占有優勢，爬樓梯不是拚絕對速度，是比雙腳的負重耐力。」

這時，甲同事分享了她的練習成果：「我上周六幫室友搬家，爬了6趟5樓公寓。」她自顧計算了起來，「6趟乘以5樓，剛好30樓，花了十四分鐘多。」

我皺著眉表示：「妳爬5樓公寓，但實際上只爬4樓，爬了6趟根本就不到30樓。」

甲同事睜大眼睛：「什麼意思？6趟5樓怎麼不是30樓？」

大家一齊轉頭看過來。

「妳爬的是5樓公寓，從1樓開始爬，爬到5樓，實際上只爬4樓就到5樓了。」我試著解說。

「噢，又要開始說數學了！」有人擺擺手。「不懂。為什麼？」「什麼邏輯？爬5樓而事實上只爬4樓？這是鬼打牆吧。」

我想了一下：「好，我舉個例子：我爬30次1樓，共爬了30樓，只花了20秒。」說完有人笑了一下，像是懂了，也有人陷入苦思，顯然還在換算。

我看看時間，收拾東西起身說：「那我先走了。」

下班了。