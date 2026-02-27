承認自己脆弱，承認怕黑，承認懶惰，承認一無是處。承認自己不會寫作，承認逃避，承認缺點，承認邋遢，承認徒勞無功。承認自己好逸惡勞，貪索無度。心理學家說，這是「冒牌者症候群（Impostor Syndrome）」，我想我大概已病入膏肓。

而後，在每日獨處的早晨時光，例行聞咖啡香佐文章，有時是副刊，有時散文或小說，任由隨興的意識遊走文字構建的世界，無須多想什麼，也無須心有罣礙，只管投入其中，與內在的自己和解。

曾讀到一位小說家說，必須誠實承認：我不會寫散文。內心突然漾起陣陣漣漪，水面波紋輕輕藐藐晃動，像有著細長瘦腿蚊蚋滑翔過映倒著落羽松湖邊，那樣淡靜的瞬間，宇宙也靜謐了一會兒。

原來作家也曾這樣往裡層層剝絲抽繭般掏心肺，斷層似掃描底蘊真實無華的純粹；那樣的瞬刻也許相當煎熬，卻也是種扎扎實實的存在。我存在，我磨折，我逼塞。

當面對自己內蘊的魔物後，拍拍臉、抖抖肩、撥撥亂髮，再重新振作。接著，彷彿找回遺失許久的勇敢與勇氣，得以好好面對這隨時變動的世界與時間，得以好好前進，抬頭挺胸、自信昂揚。

這日，一如往常啜飲尾韻微酸的飄香拿鐵，慢慢品嘗喜愛的優格碗，暫將待辦事項與閃爍訊息符號拋諸腦後，當然，必須記得呼吸──深吸、深吐，專注享受一場意外美好的早晨食光。