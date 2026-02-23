李廖潘子／第二十五孝

現在的台灣社會因經濟壓力，及重視個人自由與良好生活品質，許多年輕人選擇晚婚、不婚，或離鄉、出國工作，但「孝順」還是主流社會的價值觀，這些年輕人想讓父母抱孫，便出現以寵物替代自己孝順父母。

晨運時認識一對帶著俊美活潑哈士奇散步的退休夫妻，兩人育有一女一兒，女兒婚後住台中，單身的兒子在新竹上班，假日才回來。這狗原本是兒子養的，赴新竹工作後，留下牠陪伴兩老。那先生說還好有狗孫子作陪，才讓退休生活充滿樂趣。

我家姪女熱愛工作，婚後只生一個女兒，在高中時要求養隻貓來陪伴。女兒大學畢業到日本讀研究所，請父母代為照顧愛貓；兩年後畢業留在日本工作，愛貓便代替她陪著父母。姪女說，她和先生工作忙碌，都靠假日逗弄貓孫女紓壓。

我的好友也只有一子，近三十歲，工作有成，在外租房獨居，告訴父母未來若成家不會與父母同住。好友和先生接受孩子的獨立宣言，養了一隻可愛的秋田犬相伴，下班後開心地逗弄狗兒子。

另一位大學男同學生了兩個兒子，幾年前兒子們陸續畢業並在外縣市就業居住，兄弟倆明明白白地告訴父母，他們可能不會結婚，若結婚也不會生小孩，希望父母不要有抱孫的期待。同學對我說，他打算退休後養隻寵物。

我小時候，村裡家家戶戶都養狗和貓，狗看門、貓捉老鼠；等我長大成人，貓、狗成為給家中孩子作伴的寵物；等我中年，許多年輕人不婚不生養毛孩；現在我老了，寵物變成替代子女陪伴父母的孝子孝孫了。時代變遷無人可擋，未來台灣的寵物可能成為專職陪伴老人，應該被稱為「第二十五孝」。