楊鳳珠／那一天，包租婆被照顧了
前幾天，管理公司一位年輕經理來電，語氣急又硬。我一聽就火了，忍不住回嗆：「第一次聯絡，開口就是『限期修復，不然強制拆除』，這樣說話不太對吧？」
掛上電話後，我心裡一直卡著那股不舒服。於是，我刻意拖延事情，快到期限才傳訊息給房客：「陳小姐，妳屋子的加壓馬達漏水嚴重，我會找人去修，需要配合開門安裝，妳什麼時候方便？」
逛書店
訊息幾乎是立刻回覆的。
「房東太太，其實我已經找人換好了。剛好有普發一萬，妳對我又那麼好，三年都沒漲房租，這件事我來處理就好，妳不用擔心。」
那一瞬間，我心裡忽然鬆了下來。那些累積的煩躁與委屈，慢慢退開。當包租婆這麼多年，我總覺得自己一直在照顧房客，但原來被體貼對待的，也可以是我。
