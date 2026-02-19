柏芮／隔代的桌球接班人

先生退休後一頭栽進了桌球世界，一周七天，他有六天在球場，唯一休息的那天是因為星期一球場放假。平時在家不是在觀賞電視轉播世界各地的桌球賽，就是在電腦上看各種桌球教學節目。

學齡前在我們家長大的孫子當然有不少跟桌球有關的玩具，也不時看到阿公在家裡拿著球拍比劃。如此的耳濡目染，相信已不知不覺地在他腦海中種下了打桌球的種子。

去年夏天，媳婦偶然經過一個桌球練習場，想到即將到來的漫長暑假，便入內為孩子報名。孫子從小看阿公揮拍，也不排斥。阿公知道後龍心大悅，立刻表明要包辦學費和添置新球拍，幻想著孫子能夠一學就到位，祖孫兩人可以即刻上場一較長短了。

兒子和媳婦會把上課片段錄影給我們看，內行的阿公會從球拍拿法、揮拍動作等各項微處仔細觀看並講評，家庭群組的對話熱鬧有內容多了。每周末固定的聚餐，行程當然是從球場開始，祖孫先打一場球，再一起去吃飯，飯局上的話題除了話家常，肯定還是桌球。

後來孫子知道練球學費是阿公埋單的，更是覺得要努力學習了。興趣加上努力，他的球技突飛猛進。阿公也得意地上傳祖孫打球的畫面到他的桌球好友群組，讓這些球友們好生羨慕，紛紛想要起而效之。

孫子在學校，想當然耳會與同學分享他喜愛的課外活動，也想要呼朋引伴讓大家一起來桌球場打球。那天回家很興奮地對媳婦說，他最要好的朋友這個寒假也要報名來打桌球了，但只報了團體班。他很遺憾地說，團體班進步比較慢，應該要另外再報名個人班，才能得到教練的真傳，並不斷要求媳婦去說服好友的媽媽。媳婦正色告訴他，好友靠媽媽一人養家，能上團體班已經不容易了，要上個人班，費用高出很多呢！孫子「嗯」了一聲，不再言語。

周末的聚會，他趁著擁抱阿公之際，好好地說了聲「謝謝阿公」。