我和外子皆有一張稚氣臉孔，從小到大常被誤認為是國高中生就算了，現在已然三十好幾且為人父母，還是時常被誤會，發生一些令人哭笑不得的事。

某日早晨，我帶著三歲的兒子在外用餐，男孩熱愛汽車雜誌，對所有品牌如數家珍，一邊念著Alpha Romeo, Tesla, Lamborghini……一邊指認著雜誌裡的英文字母，不懂車的我跟著兒子學習了一籮筐汽車知識，舉凡造型、車燈、車種都是我們談天的內容。

這日一如往常地聊車，一位大姊前來搭話：「弟弟，你英文真好，好會講啊！」兒子個性靦腆，不敢回應，回頭看著我。大姊也把目光轉向我，問道：「妳是陪玩姊姊嗎？教英文的？」我趕緊表明身分，大姊驚訝之餘，急忙說：「抱歉抱歉，我看妳這麼年輕，完全不像媽媽，才以為妳是陪玩姊姊，好像很多家長會請這樣的幫手。」我心想，原來「長得不像」媽媽的人待在孩子身邊，會引起路人的注意啊。雖然我是打算把這個誤會當作稱讚就是了。

類似的故事同樣發生在外子身上。那日在商場，我為了挑選廚具暫時離開，兩個男孩跟著爸爸。沒想到走著走著，遠方投來炙熱的眼光，有位阿嬸一個箭步向前，攔住父子三人，當他們以為大嬸是要問路時，她緊張兮兮地蹲下來問兒子們：「他是你的誰？」兒子充滿困惑，不知道什麼意思，這時我剛好折返，詢問對方需要什麼幫助嗎？大嬸尷尬地說：「原來你們是一家人，我看妳先生很年輕，像個高中生，卻牽兩個孩子，怎麼看都不像爸爸，就雞婆過來問了幾句，抱歉嚇著你們了。」解釋完便匆匆離去，這情境和在捷運上讓位給小腹微凸但沒懷孕的女子有點類似啊！

事後聊起這事，先生其實頗為氣憤，覺得對方嚇到孩子了。但我倒覺得，在這冷漠的社會，有時多問兩句，反而是一種立意良好的關心；同時再次與先生分享我的轉念，把這當成青春仍在的讚美，是不是就開心許多了呢？