榮月／莫須有的新門號，原來是詐騙陷阱！

每當手機鈴聲響起，若是「未顯示號碼」或「未知來電」，我一般不加理會，因為不是推銷就是詐騙。即便有來電顯示，如果一接起來就被掛斷，肯定是有問題；若聽到關鍵字「貸款優惠、理財方案、產品推銷……」，馬上掛斷不理會它。

但上周接到的一通電話，讓我足足對話了半小時之久，至今回想仍心有餘悸。

那日午休，手機響了，有來電顯示我便接了。對方正確地報出我的姓名、出生年月日和身分證字號，心想應該不是騷擾電話，就繼續聽對方說話。他先表明身分是中華電信台北總公司專員王○○，告知我上個月在板橋申辦的手機號碼一直傳送投資理財簡訊，遭人檢舉涉嫌詐欺，所以要對我名下的所有門號進行停機處分。

一開始我曾懷疑是不是詐騙，然而對方念出的個資無誤，提供的公司電話和分機號碼也正確，又在我表達沒有申辦板橋手機門號後，推估我的個資可能是被盜用了，建議趕快報警處理。聽到這裡，我心理防線垮了，焦急地解釋自己既沒有辦這支門號，更從未傳投資簡訊給任何人……

王○○深表理解，一邊安慰一邊要我趕緊打給警察，並在兩小時內將報案單回傳，才不會遭受處分。聽到「回傳」兩個字，我像被電到一樣，突然驚醒了。先告知他會報警處理，匆匆掛斷電話，立即撥打123中華電信客服專線求證。

當聽到客服人員說：「您的名下沒有此門號，請放心。」瞬間全身起了雞皮疙瘩，語無倫次地說：「可是我的個資全都對，而且他氣定神閒地說了貴公司的電話和職稱姓名……」

客服人員解釋：「公司電話是正確的，但這項資訊只要上網都能查得到，對方若真的是中華電信的櫃台人員，上班時間來電顯示不會是手機號碼……」

我恍然大悟，確實被詐騙了。連忙向客服人員道謝，驚魂未定地直呼：「太可怕了！個資竟然全都露。」還好我有求證，否則若繼續被誘騙，真不敢想像後續又會如何。「不經一事，不長一智」，詐騙新招層出不窮，寫下此經驗與眾讀者分享，希望別再有無辜之人遭受劫難。