水蜻蜓／五月天演唱會初體驗

2025年12月28日，這天不是耶誕節，也不是跨年，這一天是「5525《回到那一天》」五月天演唱會在台中洲際棒球場。年過半百的我，第一次一個人走進他們的演唱會現場。

行前其實有些忐忑不安，場地明明就在住家附近，卻仍擔心偌大的球場會不會讓我迷路。演唱會表訂六點半開始，下午四點半還在家裡磨蹭，直到五點二十分才姍姍出門。朋友曾經分享聽演唱會的經驗，她說最好提早進場，因為開場前通常會有驚喜表演。

沿途街道異常安靜，我一度懷疑是不是記錯了時間，直到遠方傳來熟悉的搖滾旋律，這才確定方向無誤。愈靠近棒球場人潮愈是聚集，路邊的機車排得整整齊齊，臨時停車場一格兩百元，平日雜草叢生的空地，此刻竟成了容納熱情的所在。走進會場後依循著指示牌登上看台的坐位，映入眼簾的是人山人海，原來這才是真的演唱會呀！五月天的魅力真是無人能擋。

阿信在舞台上，一首歌接一首歌唱著。高亢、溫柔、幽默又帶點孩子氣的聲音，在夜空裡來回流轉。坦白說我不是五月天的歌迷，直到前一天還是不太了解他們究竟有什麼盛名，只知道過去曾來台中參加過演唱，可惜當初沒買到票。這次很幸運地能夠搶到一張票，周遭朋友都覺得我很幸運。

我向來不愛在人前唱歌，連和朋友去KTV都常只聆聽不開口。但這一晚，在數萬人的合唱聲中，音準忽然變得不再重要，只想跟著字幕，把歌詞一字一句唱進心裡。螢光棒如星海般閃爍，我沒有拿，身體卻不自覺隨節奏搖晃。

中途餓了，從背包裡拿出壓得扁扁的芋頭麵包，那是學生時代留下的習慣。三個多小時的演出，身體其實有些疲累，卻捨不得錯過任何一首歌。安可聲此起彼落，舞台上的他們一再回應，彷彿也不願意太快道別。

散場時，我在心裡輕聲說了一句：「值了。」原來音樂真的能讓人卸下防備，在熱鬧之中也能找到屬於自己的片刻感動。演唱會門票不便宜，但今晚看見的風景、聽見的歌聲，都讓人深刻感受到值回票價。