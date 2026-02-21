陳祖安／運動賽事傳教士

曾經在繽紛版寫了共五十篇文章，每一篇都在書寫運動，覺得自己有點瘋。運動的好，我總是不厭其煩想讓讀者知道（其實是不管讀者厭不厭煩）。

運動對身心有益，不需多談，而且不愛運動的我，也沒什麼資格聊。身為運動迷，我認為觀賞運動給人的好處，完全不輸直接參與運動。精采的賽事以及運動員的人生故事，帶給觀者的感受與啟發，同樣能生成運動時會釋放的快樂荷爾蒙。

日前受在大學任教的朋友邀請，至資訊傳播研究所課堂演講，以曾為廣告人的角度，分享去世界各地看運動賽事的行銷觀察。隔日朋友向我道謝時，說共同授課的教授聽完，心得竟只有「你朋友是不是很有錢」。沒有收穫沒關係，我只有自認能力不足，但這個結論頗令人光火。

每個人都有喜愛的事物，願意付出相對應的代價，因為它具有金錢無法衡量的價值。有人是追韓團看演唱會、有人是藝術品收藏、有人是投資孩子的未來，而我就是看運動賽事。去世界各地追賽事確實挺燒錢，可是我沒有太大物慾，對名牌包、精品沒興趣，極少添購衣裝，也不買保養品、做醫美。而且我總是精打細算，機票一定買最便宜的艙等、找最實惠的住宿，能住親友家絕對會厚臉皮，規畫完行程估出預算，我就會努力工作、省吃儉用。

至於賽事門票，我會在能力範圍內搜尋購買。我買過最貴的票，也買不了一個名牌包，可是換得的珍貴體驗，CP值超高。比方澳洲網球公開賽的決賽門票，一張約一萬二台幣，能在「蠻牛」納達爾退休前，親眼見證他和「澳網之王」喬科維奇對戰，這票價相信任何網球迷都會覺得划算。買不到（起）票，我也會想辦法找樂子，像是參加免費的賽事周邊活動、去參觀球場、在運動酒吧感受氣氛，我的演講裡，明明也有分享這些，讓運動迷滿足的省錢小撇步。

更何況，我追最多的賽事是在國內，台灣運動迷超幸福，比起看演唱會、逛展覽、玩遊樂園，看運動賽事是相對便宜的休閒活動，有些還比電影票低。而且除了棒球、籃球和排球三大職業運動，大部分賽事根本都是免費的。真心鼓勵讀者去看一場運動賽事，不只有益身心健康，甚至可能改變人生。有人在球場認識終身伴侶、有人因一場比賽找到終身職志（例如村上春樹）、有人靠聊運動改善人際關係甚至拿到重要生意……這麼好的事，還不趕快去試試？