徐正雄／一本書換來的朋友

二十多年前，我出版了一本有關打工的書。不久，收到一位名叫「明達」的讀者來信，信中羅列幾個對內容的問題，還細心標示是書中第幾頁、第幾行。這令人感到貼心和驚喜，那表示讀者有仔細閱讀我的書。

回信詢問明達怎會對我的書有興趣？明達說他去洗相片，須等四十分鐘，無聊到書店打發時間，遇見我的新書，發現作者和他同年次，便細細品讀起來。

好笑的是，明達居然在書店把整本書看完，沒用新台幣把我的書下架。魚雁往返數次後，我和明達見面，並很快變成朋友。

明達是景觀設計師，對植物和建築特別有研究，走在尋常街道，面對看似平凡的植物和建築，他信手拈來就是知識和故事。有次去高雄借住他家，更發現他家藏書媲美書店，比起不愛看書的我，明達其實更像作家。

除了人文素養豐富，他也是一個非常細心的人。每年我都會收到他親手繪製的耶誕卡，某年他還附贈一個相機套，只因出遊時見我用塑膠袋包裹相機。他僅看過一次我那台陽春數位相機，卻馬上掌握尺寸，大小剛好，質感也很棒，是我此生收過最棒的禮物。

除了建築和植物，明達也和我分享音樂與美食。從而立到不惑，他可說適時填補了我那些忙於工作和家庭的老友空缺，讓我不再孤單。

後來，明達結婚了，婚禮辦在他老家嘉義的一間大飯店。知道我經濟拮据，他特別交代人來就好，不要準備禮金，散場時還讓我包了很多食物。

明達生子後，我們便鮮少聯絡，但能夠認識像這樣的讀者，應是很多作者夢寐以求的事吧。