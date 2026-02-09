唐京睦／再買瓶精油的理由

疫情前幾年，我飛往瑞士日內瓦，參加芳香療法證照的第三階課程。確認通過考試之後，學校在送給考生的祝賀禮包裡面，放了瓶一毫升的大馬士革玫瑰原精。

玫瑰在芳療世界裡的地位可說是非王即后，不只氣味華美，價格也相當矜貴。在情感意義上，也連結了我從零開始學習芳療，歷經考試與個案報告，最終拿到證書的心力投入。因此，這二十滴珍貴的玫瑰香氣被我供奉在儲藏櫃深處，遲遲捨不得用。

多年後的一次大掃除，我在木櫃角落再次發現它的身影。我小心翼翼轉開瓶蓋，想在馥郁香氣中，重溫獲得肯定時的心花盛開，結果深吸一口氣發現，瓶中精華早已從瓶口邊緣四散逃逸，只剩底部薄薄一層植物蠟，還帶有花朵凋零前的餘韻。

新興精油不容遺漏

買了精油卻沒用完，這不是第一次。

作為芳療師，首先是新興精油不容遺漏。正如韓國偶像團體新人輩出，每支橫空出世的香氣生面孔，都是歷代最強的六邊形戰士。尤其是掛上異國前綴的海外成員，更引人遐想——巴西乳香猶如南美洲薩滿淨化心靈；馬達加斯加鹽膚木是部落戰歌，隨著呼吸韻律引動身體野性本能：有時亦有難解謎題如「新幾內亞厚殼桂」，唯有親炙丰采，才得以驚喜發現其獨特甜香，竟像清邁早市裡新鮮剖開的一顆椰青。

現代問題需要現代手段。當代人常見的身心糾纏，多半也可以仰仗新興精油來好好梳理，教人不得不愛。不過追星族都懂，本命一多，應援也就難以面面俱到，再怎麼絕世的美香，如果沒跟芳療師的長期需求同頻感應，最後大多難逃深宮雪藏的命運。

而用量較大的基本款，其庫存水位深淺，則對齊著情緒漲退。年輕時，我非常容易焦慮，試過好幾種屬性各異的精油，最後終於得出於我而言的最佳解：甜馬鬱蘭。

名字裡有甜，目標即是調和生活裡的苦辣酸鹹。三十歲以前，一直想像未來如同多重宇宙無限開展，進而努力接下職場與生活的支線任務，包括但不限於語言學習、副業打底，在工作中還必須定位個人特色，鞏固專業領域的護城河。

副本狂刷之際，當年的青春肉體還算堪用，精神卻沒辦法支撐分靈體同步運行，隨之找上門的便是心悸、胸悶等自主神經問題。可年少輕狂只擔心生涯發展進度落後，哪有放慢腳步的彈性，所以把行程塞好塞滿，餵養著不斷渴求新鮮感的多巴胺成癮。

睡前集中火力擴香

甜馬鬱蘭帶著刈草後的清新，對急忙在職涯裡開疆拓土的我來說，像在極速建設的城市裡，預訂廣闊的腹地留給公園綠地，提醒著人生不只仰望尖塔高樓，更該堅守心靈的建蔽率。我記得，那是我久違的大口呼吸。

既然平安喜樂得來不易，就需要大量精油持續打底。那時我擔心甜馬鬱蘭缺貨，於是發揮「問就是買」的氣勢，陸續收購無數。只是，隨著年齡過了三十大關，發現早些日子的擔憂與恐懼都沒有發生。歲月雖不算靜，但稱得上美好，於是甜馬鬱蘭出場的機會少了，我也比較懂得怎麼跟焦慮共處，知道怎麼放過自己。

至於那段時間裡沒用完的大量庫存，則在大掃除時跟著禮包中的玫瑰一起魔幻現身，仔細盤點後，統計出驚人數量。為了趕上香氣最後的保鮮期，我只好每晚睡前集中火力擴香消耗，換來好幾周高僧得道般的心無波瀾之餘，我也在每夜的鼻吸嘴吐之間明白——上演胡迪尼消失術的玫瑰，原來我並沒有錯過啊。

當時從隙縫竄逃而出的芳香分子，挾帶著彼時記憶，包圍我、支持我，最後進入並且成為我。就像那些年看似沒學透的語言、沒什麼動靜的副業，依舊循著當下無法釐清的因果，帶我來到此時此刻。如今我相信，每一次的棄坑再入坑，正是替未知重新描繪可能性，屆時即便去路難行，也才有空間從茫茫香海中邀請陌生芬芳入列，庇佑我在迴轉繞道的半途之中，保有不致消磨的餘裕。