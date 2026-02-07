簡綾仙／水清難容魚，人清難容眾

我的個性帶點「偵探」特質，在家庭或親友聚會上，對細節的捕捉異常敏銳。

記得某次聚會，我輕易從某位親戚的閃爍言詞與游移眼神看穿了一個小謊言，那一刻，一股熟悉的衝動像電流般直衝腦門，我好想點破一切。開口的前一秒，我腦中映出了那句古老的俗諺：「水至清則無魚。」

若我真要將雙眼化為精密無比的X光機，把身邊每個人的心思、每個微小的缺點與祕密都無情地暴露在陽光下，這份「清澈」最終會導致什麼後果？我猛然驚覺，一個對人情世故不肯留餘地、看得太過透澈的人，終將把自己推向孤立的深淵。

多年來的經驗告訴我，看破容易，但說破的代價往往由我們自己承擔。我們總誤以為揭開真相能帶來某種道德上的勝利，殊不知，那份被當眾揭穿的難堪與惱怒，並不會乖乖地只懲罰犯錯的人，相反地，它會像一把無形且沒有溫度的火，無情地燒斷人際關係中維繫情誼的脆弱細線。

我清醒地認知到，沒有人能接受當眾羞辱，我們應當替他們維護尊嚴，給予體面下台的空間，只因那些脫口而出的苛刻言語，一旦潑了出去，便永遠也收不回來。

正因如此，我選擇了「看破不說破」，這並非是偽裝，而是源於對人性的深刻理解。

時至今日，我已然學會將心態從「至清」轉為「容清」，並深深體悟到，在複雜的家庭與人際網絡裡，這份容人之量，正是我們最需要修習的功課。

而為他人留一分餘地，終究是在為自己的未來，也留下一片寬廣的天地。