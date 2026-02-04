諶淑婷／你只是還沒找到學會的方法

孩子上了國中後，不到五個月的時間經歷了三次段考，一段我們還在摸索國小與國中的學習差異，二段逐漸掌握何謂「國中的考試」，在三段來臨前，孩子已經發展出與國小時截然不同的生活節奏──每天晚餐後都必須複習，但不是為了應付隔天的考試，那些毫不間斷的小考已經像三餐進食無須思考，複習是為了讓自己「真正學會當日的教學進度」。

我在Gemini裡建立了一個AI專家「國七家教老師」，角色設定為「你是一名家教老師，對象是國中七年級學生，理解力不是很好，寫字能力有待進步，錯字連篇，但很有創意，問題很多，對於學習較沒耐性，常常寫一寫就原地爆炸。」這段描述肯定讓許多家長心有戚戚焉吧？彷彿說的是他們身邊那位坐不住、寫個功課可以走出房門十次的煩躁青少年。

學習不順利，絕非孩子的故意

在成為國中生媽媽後，我告訴自己的第一件事就是「孩子並非故意在學習上不順利」，任誰都希望自己一聽就懂、一學就會、過目不忘，希望考卷上的開頭是九或八，不是七或六，甚至是更低的數字。

但有些孩子就是沒辦法，國小的課業內容較基礎也容易，還能靠著死背或刷題，在考試時維持尚可的成績，但國中課業瞬間加深加廣，很多孩子突然發現過去那套刷題法派不上用場了，就算每天放學後到全科補習班報到，補到九點、十點才回家，成績依舊每況愈下。

我不是什麼學習成就專家，但我是很了解孩子的國中生媽媽。我知道沒有一個孩子會故意學不會，但是在教室裡，真的有很多孩子被卡住而學不會，可能發生在低年級，也可能是高年級才出現問題；還有一些孩子，會在國中階段發現自己的學習能力不如想像。

雖然許多家長認為書是孩子在讀，家長不用介入，讀不讀得來是孩子個人機緣，我卻認為，如果每個家庭都因經濟能力或文化資本給孩子不同的特權而影響人生，那麼我為什麼不能用當年苦讀拚聯考的經驗，給孩子克服學習困難的「霹靂力矩（privilege）」？

先陪伴孩子學習「如何學習」

下定決心後，這兩個月我開始在網路上分享自製國文講義，曾飽受考試摧殘的我輩，終於有了感謝聯考的理由──現在，我只要稍微看過考卷與自修題目，就能快速摸索出每一課的重點與該有的延伸討論，也知道錯別字如何加強記憶，就算是過去感到頭大的文言文，如今也因人生歷練，可以用輕鬆有趣的方式為孩子講解。而這些不同的學習方式，也讓孩子更能聽懂、跟上學校的教學節奏，另外安排的補習也不再是無效堆疊。

開始這麼做之後，我不時收到陌生網友的訊息，問我該如何幫助家中學習狀況不佳的青少年？我告訴他們，先學習「如何學習」，不要再一廂情願認為孩子偷懶、只想玩手機、上課不專心，那些可能都是「學不會」的果，不見得是因。請放下身段，好好和孩子一起討論，過去自己在面對學習、準備考試時，是怎麼準備？用了什麼技巧？怎麼規畫時間？

但父母要牢記，我們不是在老王賣瓜，把自己講得天花亂墜，而是誠實地面對孩子與自己，當年是如何學不好、學不會、感到無力，這些實際發生過的問題與解決方案（或許根本沒能解決），可以提供孩子一個新的角度看待自己，跳脫「學習＝智力」的框架，回到技巧、策略上的琢磨與調整。這樣的學習態度一旦奠基在孩子的內心，即便日後成績不如期待，但他在未來遇到各種挑戰與挫折時，會先思考調整做事的方法，而不是自認天賦不足導致失敗。

既然這場與他人較勁的分數競爭難以逃避，我想當舉著燈，幫忙孩子照亮學習道路的家長。但要讓孩子願意一直往前走，需要我們努力照顧他們的心理健康，讓孩子把注意力放在自身，擁有足夠的能量，一步步接受真實的自我。