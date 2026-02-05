盧素梅／慢了好幾拍的人生

「在一座大花園裡，當花期到來，只見群花歡欣鼓舞、爭先恐後地紛紛綻放，迎來她們的花季。唯獨有一朵花，她左思又想，想著要如何開才會最完美，結果就錯過了珍貴而短暫的花季，直接謝掉了。」當我聽見這個故事，覺得根本就是自己的寫照。回想人生好像沒有經過綻放期就謝了，可能和自己做什麼事總是慢半拍有關。

以為就要上小學了，竟得再等一年

家中七個孩子，我是老么，從出生的次序上，就能看出我不爭先恐後的個性，寧願最後一個報到。此外，我學步也比人家晚，母親說，我直到兩歲以後才會走路。

「那時剛從嘉義搬到台北，租住三重埔，後門緊臨淡水河，總要注意後門有沒有關好，深怕還在學步的妳，一不留意就掉到河裡。」「還有一次住在另一租屋處，妳爬到三樓，順著扶手滑下來，結果踢翻了樓梯口的火爐，以及爐上的一壺開水，幸好人沒有燙傷。」母親對我兩歲前的回憶，充滿擔心及害怕，幸好兩歲後會走路，讓他們鬆一口氣。

由於幼年家境不寬裕，兄姊跟我都沒有機會上幼稚園，我一邊羨慕著鄰居小孩可到幼稚園喝牛奶、吃餅乾，一邊幫著做小生意的父母打雜。到了七歲法定上小學的年齡時，父親註冊日當天用腳踏車載我去報到，結果校方說我是年尾生，叫我隔年再去。

我是在南部農村裡出生的，跟多數農村小孩一樣沒有醫院出生證明，也沒有馬上去戶政單位報戶口，等到查戶口的人上門，父母擔心被罰，便把原本在五月出生的我晚報成十一月。儘管父親以此跟校方爭辯我的出生時間，但白紙黑字就是十一月，校方不願受理。父親垂頭喪氣，一路默默無語地載我返家。

母親每每回憶起父親，總會提及他只有小學畢業，因此強烈盼望在能力範圍內培養孩子們讀書。這多少讓我理解父親當天的心情，對於女兒得比人家晚一年上小學，他該是多麼無奈及挫折。

我的國中小學區都在三重埔，當時教學資源遠不及台北市，國小時期在渾渾噩噩中度過。到了國中，很幸運遇到一群深具教學熱情的年輕老師們，在他們的鞭策下，我居然擠進台北市的公立女中，後來也順利擠進只有三成多錄取率的大學窄門，並順利完成大學學業。只可惜父親在我升國三那年暑假過世，來不及看到我戴上學士帽。

面對親友步入婚姻，我也曾動搖過

我不僅在學業上比人家慢了一年，事業上也是。離開學校進入社會後，我想到大學時喜愛遊山玩水，因此進入旅行社服務，卻體會到現實與興趣不同，半年後離職。經姊姊友人介紹，轉行進入電子媒體業，原本只當過渡期，沒想到竟也待了兩年多，直到驛動的心讓我決定出國遊學一年。

在英國遊學時，有天和來自西班牙的同學阿曼多聊天時，他提及自己想到異國學習開飛機，所以才先來學英文，並反問我未來想做什麼？那一刻，我才認真思考，並浮現了「當記者」的念頭。返台後，我也真的投入平面媒體至今，只是這又比許多畢業即投入這個行業的人落後了幾年，就不必再提後來職涯的浮浮沉沉。

至於婚姻更是繳了白卷。雖然年輕時崇尚「單身貴族」，但是面對親朋好友先後步入婚姻，我也曾迷惘過、試圖追尋過，只是最終都宣告失敗。後來我才明白，「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」的真諦，這也讓我重新回到「為自己而活」的獨立人生，不再心存執念。

有位已婚女性友人提到，面對未來每個人都有可能要獨自孤老，她和老公因此約定要練習一個人的生活，她也知道這對已經生活大半輩子的兩人來說有多麼困難，但總要開始。這讓我領悟到，原來在面對獨老的這條路上，已經獨自生活十幾年的我，這次居然沒有慢拍。

回到那片大花園，不管花兒們開得再豔麗，最終都得面對凋零。人生也是一樣，面對「老之將至」的課題，我應該要更積極面對及努力學習因應，絕對不能再慢拍了。