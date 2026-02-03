紫堤／讓紀念品去旅行

家裡的三個孩子成年後，都成了背起行囊、探索世界的旅人。隨著他們的足跡遍及亞、歐、美、澳，各式各樣的「紀念品」也陸續回到家中，成為一段段異國旅程最具體的見證。

然而說實在的，這些紀念品初抵家門時總被視若珍寶，然時間一久，隨著造訪的國家愈來愈多，新鮮感也就逐漸消退，最終難逃被裝進紙箱的命運。曾經獨一無二的異國風情，成了打掃時礙手礙腳的累贅，變成名副其實「棄之可惜、留之占位」的雞肋。一箱箱堆積的紀念品，擺也不是、丟也不是，是我們沉重的負擔。

但這些物件畢竟承載著旅遊的回憶，任由它們不見天日，終究不是長久之計。福至心靈，外子買來一座透明玻璃展示櫃，為這些流落角落的小物重新安家。每當親朋好友來訪，看著櫃中琳瑯滿目的異國小物讚嘆不已時，我們總是說：「若有喜歡的，別客氣，就帶回家吧！」

起初，這麼做只是為了節省空間，後來卻發現，這樣的「流通」帶來意想不到的快樂。看著紀念品找到真正欣賞它的新主人，原本蒙塵的物件重新煥發光彩，我們心中因堆積而生的壓迫感，也悄然轉化為分享的欣慰。

有時，展示櫃「櫃滿為患」，我便徵得家人同意，將部分紀念品捐給慈善機構進行二手義賣。我想，這些跨越千山萬水來到家中的物品，若能化為善款幫助弱勢，原本屬於私人的旅遊記憶，便能昇華為溫暖社會的大愛。

出國旅遊，總免不了想帶回些什麼作為紀念，因為那是對美好時光的留戀，也是旅程存在過的印記。然而，在細細欣賞與珍藏之後，不再有新鮮感時，若能為它們找到新的歸宿，這些紀念品的華麗轉身，將會變得很有意義。

如今，看著那座不斷更換風景的展示櫃，我深深體會到：紀念品真正的價值，不在於被占有多久，而在於美感與情意是否仍在流動。當我們學會鬆手，讓紀念品繼續旅行，回憶反而變得更加輕盈，心靈也隨之洋溢著喜悅與滿足。