《穿越吧！不思議少女》愛麗絲陪你闖進兔子洞 顛覆你對現實的認知

「為什麼我明明已經很努力，卻還是覺得自己不夠好？」改編自英國兒童文學作品《愛麗絲夢遊仙境》的軟萌系動畫電影《穿越吧！不思議少女》，直接把這句許多年輕世代說不出口的心聲，化為一段奇幻感人的的冒險旅程，電影將於 3 月 6 日正式登上台灣大銀幕。

由 《派對咖孔明》製作團隊 P.A.WORKS 再出擊，《犬夜叉》劇場版導演篠原俊哉與《藥師少女的獨語》編劇柿原優子聯手創作，不只集結《鈴芽之旅》原菜乃華、松岡茉優、間宮祥太朗、戶田惠子、花江夏樹等豪華配音卡司，更邀請日本流行天團 SEKAI NO OWARI 為電影量身打造主題曲〈圖鑑〉，以溫柔卻直指人心的旋律，為這部作品定調為一場獻給「正在迷惘的人」的心靈之旅。

《穿越吧！不思議少女》集結橫跨各界的豪華配音卡司，主角「理世」由《鈴芽之旅》女主角原菜乃華擔任配音，她以真摯且富有層次的聲線，細膩詮釋對未來感到迷惘的大學生心境，情感轉折自然動人，「內耗日常」的內心獨白更令人心有戚戚焉。另一主角「愛麗絲」則由真人版電影《工作細胞》童星米卡・皮尤獻聲，清澈純真的聲音中帶有一抹神秘氣息，為電影增添不可思議的魅力。不只雙主角吸睛，配角陣容同樣豪華升級，松岡茉優、間宮祥太朗、戶田惠子、山本耕史等兼具人氣與實力的演員驚喜加盟，為不思議國度中的角色賦予鮮明個性。而曾為《鬼滅之刃》竈門炭治郎、《膽大黨》高倉健等高人氣角色配音的聲優花江夏樹也參與演出，其神秘角色已引發粉絲熱烈討論。橫跨世代、橫掃影視與動畫界的黃金配音陣容，無疑成為《穿越吧！不思議少女》最耀眼的看點之一。

音樂部分同樣話題十足，電影主題曲〈圖鑑〉由日本流行天團SEKAI NO OWARI為《穿越吧！不思議少女》量身打造，由Saori作詞、Nakajin作曲，為電影注入溫柔且堅定的情感力量。〈圖鑑〉誕生於Saori產後休養期間，原本打算專心休息的她，偶然聽到Nakajin完成的 demo 後靈感湧現，主動提出希望親自填詞。Saori分享，創作時的從容心境讓她得以跳脫以往的框架，寫下風格更加柔軟且貼近內心的作品。將體悟寫進歌中的Saori也為〈圖鑑〉留下溫柔註解：「希望大家那些因為『為什麼我總是做不好呢』而感到挫敗的日子，在這首歌裡看起來能稍微可愛一點。」這份帶著療癒力量的創作心境，與電影中主角理世在迷惘中一步步找回勇氣的成長歷程不謀而合。當旋律響起，這首角色內心獨白的〈圖鑑〉，也悄悄撫慰了銀幕前每一位正在努力生活的觀眾。

由SEKAI NO OWARI為《穿越吧！不思議少女》量身打造的主題曲〈圖鑑〉，以一連串「不合時宜的生物」貫穿全曲：不知水存在的魚、酷暑中生存的北極熊、黑暗裡盛開的花、水中的仙人掌⋯⋯透過超現實的比喻，描繪「不存在圖鑑上的你和我」，寫出即便現代人深感與世界格格不入的孤獨，仍不斷尋找屬於自己的立足之地。如同片中主角理世的心境，在令人喘不過氣的現實世界，面對迷惘與自我懷疑，她一步步摸索前行，試圖找出屬於自己的答案。這份不逃避現實、依然選擇前進的溫柔，正是電影的核心精神：即使不知道正確答案，也能在不思議的旅途中，慢慢相信自己仍值得的存在。以細膩畫面與情感描寫見長的P.A.WORKS，此次再度發揮所長，將華麗奇幻的視覺想像與真實人生的情緒層層交織，打造出既夢幻又貼近人心的視覺饗宴。《穿越吧！不思議少女》不只是童話改編動畫，更是獻給所有正在尋找答案的觀眾、關於自我成長與邁向未來的心靈冒險。

對未來感到迷惘的大學生「理世」，某天收到已故奶奶留下的神祕邀請函，意外被引導進入一個不可思議的國度，並在那裡遇見少女「愛麗絲」，兩人結伴同行，踏上了一段充滿未知的奇幻旅程。在這個顛倒常理的世界中，白兔、智蟲、紅心女王與紙牌兵、瘋帽客、矮胖子等一個個熟悉又瘋狂的角色接連登場，讓整個國度陷入人仰馬翻的大騷動！在與愛麗絲一同「潛入」這場不可思議冒險的過程中，理世必須直視自己的迷惘與選擇，找出屬於自己的未來答案。電影由回歸線娛樂與甲上娛樂共同發行，將於2026年3月6日上映，更多資訊👉甲上娛樂官方FB

