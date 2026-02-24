《魔法公主》新春特典有驚喜 每公斤5000元礦石粉入畫

《魔法公主》新春特典海報：本週加碼推出「夜光木靈 A3 海報」。圖/擷取自IMDb
大師顛峰代表作《魔法公主》首度以 IMAX 4K 規格震撼登上台灣大銀幕，不僅掀起戲院朝聖熱潮，全台票房更火速飆破 2200 萬元。片商趁勢再投下重磅驚喜，宣布推出新春豪華加碼特典「夜光木靈」特殊工藝海報，凡購買全版本票皆可兌換，消息一出影迷熱烈直呼「必須秒收」。

另一部同樣被譽為殿堂級傳奇動畫的《天使之卵》，由押井守執導、攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造，此次以 40 週年 4K 紀念版首度在台上映，票房開出 650 萬元亮眼佳績。片商經長時間與海外版權方積極爭取，終於確定推出由天野喜孝親筆手繪的珍貴原畫海報特典，質感與收藏價值兼具。兩部大師動畫鉅作之紀念特典，皆僅限 2/26（四）至 3/5（四）期間限定兌換，極具紀念意義，不容錯過。

《魔法公主》吉祥物「夜光木靈」靈動現身

《魔法公主 IMAX 4K 數位紀念版》自 1 月 23 日在台磅礡上映後好評延燒，4K 數位紀念版及 Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos 版本亦於 1 月 29 日接力登場，週週推出的購票紀念海報皆引發網友熱烈討論收藏。本週再加碼推出的新春特典「夜光木靈 A3 海報」，採用厚磅高級鑽卡紙印製，大手筆加入每公斤要價 5000 元的天然夜光礦石粉，木靈與森林樹隙間皆閃耀綠色夜光，搭配細緻磨砂質感，層次立體，宛如置身森林秘境。凡於 2/26（四）至 3/5（四）期間購買《魔法公主》任一版本電影票 1 張（含 IMAX 4K 數位紀念版、Dolby Cinema、Dolby Vision＋Atmos、4K 數位紀念版），即可憑票至原購票影城兌換「夜光木靈 A3 海報」1 張，每人限兌換 4 張，數量有限、送完為止。

《魔法公主》新春特典海報：本週加碼推出「夜光木靈 A3 海報」，購買任一版本皆可兌換。圖/甲上娛樂提供

《天使之卵》天野喜孝親筆手繪原畫質感珍藏

今同步公開的《天使之卵》新春特典「大師手繪版 A4 海報」，以高級美術紙紋理細膩呈現天野喜孝極具辨識度的夢幻筆觸，畫作更附有本人簽名，堪稱粉絲必收夢幻逸品。此款原畫視覺周邊商品於《天使之卵》日本 40 週年官方活動推出即秒殺完售，此次台灣片商成功爭取引進為影迷謀福利，凡於 2/26（四）至3/5（四）期間購買《天使之卵》電影票 1 張，即可憑票至原購票影城兌換特典海報 1 張，每人限兌換 4 張，數量有限、送完為止。更多資訊👉甲上娛樂官方社群平台

《天使之卵》新春特典海報：「大師手繪版 A4 海報」，以高級美術紙紋理細膩呈現天野喜孝極具辨識度的夢幻筆觸。圖/甲上娛樂提供

甲上娛樂

甲上娛樂由香港導演陳可辛成立，發行電影兼具商業與優質正能量，行銷團隊擅長議題操作與話題行銷，每每以創意顛覆市場限制與考驗，希望帶給台灣觀眾優質好電影。➤甲上娛樂FB甲上娛樂YT

