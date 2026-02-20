《潮鞋總動員》闖蕩紐約「地下鞋幫」漫威獵鷹、絕地戰警都來獻聲

★葛萊美獎配樂大師操刀，音浪上身，每一步都踩進街頭節拍裡！

★漫威《獵鷹》安東尼・麥基領銜配音，集結饒舌歌手與 NBA 球星，球鞋角色全員開麥！

★開春最潮冒險動畫，找到一雙對的鞋，你就無所不能！一封寫給街頭文化和年輕世代的熱血情書。

《潮鞋總動員》(Sneaks)故事講述，球鞋姊弟檔「非凡」與「璀璨」本是一雙身價不斐的設計款潮鞋，卻因一場犯罪事件而被迫分離。為了找回失蹤的姊姊，也為了回到心懷職籃夢的少年主人身邊，宅弟非凡首次踏上龍蛇混雜的紐約街頭，撞見一群鞋界 89 狠角色，更深入「地下鞋幫」的核心⋯⋯ 鞋帶綁緊！一場踩著嘻哈節奏的即興冒險，就此展開！

本片將街頭文化、音樂節奏與動畫敘事完美融合，打造出充滿動感與態度的城市冒險世界。幕後配音卡司同樣話題十足，由漫威《獵鷹》安東尼・麥基領銜，搭檔《絕地戰警》馬丁・勞倫斯化聲最潮球鞋角色；饒舌歌手 Roddy Ricch、Quavo 與 NBA 球星 Chris Paul 跨界參演，為電影注入濃厚音樂能量與街頭靈魂。這不只是一部動畫，更是一封寫給街頭文化與年輕世代的熱血情書。2月26日上映。

【關於導演】

羅伯·愛德華茲 Rob Edwards

好萊塢電視與電影編劇、製片人，早期從美國電視影集編劇起家，擅長以通俗敘事結合角色成長與人文關懷。其創作歷程多次將多元文化元素帶入主流娛樂市場，曾加入華特迪士尼動畫工作室，擔任《星銀島》（2002）及迪士尼首部以非裔公主為主角的動畫長片《公主與青蛙》（2009）編劇。《潮鞋總動員》為其首次自編自導作品，融合街頭文化、音樂節奏與青春能量，展現鮮明創作視角。

克里斯多福·詹金斯 Christopher Jenkins

他是好萊塢動畫師、視覺特效總監、編劇、導演與製片人。從特效動畫師起家，他將精湛的視覺效果與動人故事完美結合，長年深耕好萊塢大型動畫製作體系，熟稔分鏡設計、動作節奏與視覺風格整合。他曾參與多部迪士尼經典動畫的製作，包括《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》和《獅子王》。隨後，他將創作重心拓展至監製、製片、編劇與導演，作品包括《衝浪季節》及《好家在一起》。為美國資深動畫導演與製作人，職涯從動畫特效與製作流程起步，曾參與《衝浪季節》（2007）、等動畫作品製作，累積豐富動畫執行經驗。在《潮鞋總動員》中，他以共導身份負責將街頭文化的能量轉化為流暢動感的動畫表現，確立全片節奏與視覺完成度。

《潮鞋總動員》。圖/原創娛樂提供

