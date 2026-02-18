《跳躍吧！時空少女》真琴制服藏初戀？細田守曝女主角Polo衫造型誕生祕辛

《跳躍吧！時空少女》全新4K修復版．4DX版 2月26日 首度大銀幕登台

細田守導演經典代表作《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》（The Girl Who Leapt Through Time）今年在日本上映20週年，今年2月26日將以全新4K修復版及4DX版，首度在台灣大銀幕上映！《跳躍吧！時空少女》是日本小說家筒井康隆的名作，這也是本作首度被改編製作成動畫電影，由曾獲得日本電影學院獎最佳劇本獎的奥寺佐渡子執筆劇本；有「當代第一畫師」之稱的貞本義行負責角色設計；曾參與《魔法公主》、《螢火蟲之墓》等吉卜力作品的山本二三擔任美術導演。《跳躍吧！時空少女》不僅獲得第30屆日本電影學院獎最優秀動畫作品獎、第6屆日本東京動畫獎最優秀作品獎，更榮獲第31屆法國安錫國際動畫影展長片特等獎，在日本國內外備受好評！

為了本次《跳躍吧！時空少女》全新4K修復版首度在台上映，特別推出《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》經典海報套票與限量海報套票，邀請影迷一同見證永恆的青春。凡購買套票皆可獲得《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》ibon電影票一張，並附贈套票特典，「限量海報套票」隨票贈送跳躍吧！特殊工藝海報一張，而「經典海報套票」則收錄主視覺經典款原文工藝海報一張，細膩工藝完美重現電影的青春氛圍，是千萬不能錯過的珍藏。

《跳躍吧！時空少女》2006年在日本上映時，一開始只在6家戲院上映，後來口碑爆棚，除了增加在許多戲院上映外，還締造上映長達8個月的驚人紀錄！《跳躍吧！時空少女》今年上映屆滿20年，至今仍是細田守導演備受喜愛的作品，被譽為是日本青春電影的金字塔！

製作人齋藤優一郎透露當初是在2004年2月左右決定要企劃動畫電影版《跳躍吧！時空少女》，知名動畫製作人丸山正雄當時提議讓細田守導演執導這部作品，齋藤優一郎也認為這是個非常好的合作機會。齋藤優一郎表示：「就像在我國高中時，讓我想闖入這動畫世界的契機是高畑勳導演和宮崎駿導演的作品一樣，這次竟然能製作大人小孩都能樂在其中的動畫電影，當然不能錯過這個機會！」

《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》故事敘述高二生紺野真琴（仲里依紗 配音）獲得了穿越時空的能力，她利用那個能力，讓自己獲得許多好處。然而，她沒有意識到這個舉動不只會影響自己的生活，也同樣會對他人的生活造成影響……《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》將於2月26日（四）全台大銀幕限定重映！

細田守揭開仲里依紗成為「時空少女」的原因：她唸錯了漢字讀音？！

《跳躍吧！時空少女》原作小說作者筒井康隆當年接受專訪時，曾開玩笑地說：「《跳躍吧！時空少女》對我而言有如很會賺錢的大小姐般的存在！」對於首度製作成動畫電影，他也認為別具意義，彷彿迎接了第二代的「時空少女」。

細田守導演也表示很榮幸能經手如此具有歷史的原作故事，他表示：「至今我經手過許多變成動畫的原作作品，而這次的《跳躍吧！時空少女》是能感受到每個時代其所蘊含的意義之原作故事。在製作成動畫電影的過程中，我希望觀眾能藉由這部作品，去思考身處這個時代的人們是怎麼去想像未來、是如何活在當下的這件事。」

另外，對於《跳躍吧！時空少女》選角的過程，細田守導演表示：「在之前的《跳躍吧！時空少女》作品中，女主角都是文靜、優秀的美少女形象，但這次的女主角『真琴』一點也不文靜，成績也沒那麼好，而且很積極、充滿活力！」細田守導演還透露：「其實這次會決定請仲里依紗演員擔綱『真琴』一角的關鍵原因，是因為她在甄選中突然唸錯了劇本中的漢字讀音！」

細田守為《跳躍吧！時空少女》向高中生搭話 決定讓女主角穿Polo衫？！

細田守導演為了塑造《跳躍吧！時空少女》中的高中生角色，還到多所高中搜集資料，他表示：「我去了非常多所高中觀察高中生們，因為想看到各式各樣的高中生。那時候，我會去和放學後留在學校讀書或進行社團活動的孩子們搭話，看看現在的高中生大概是什麼樣子，和自己有什麼不同，或是和我讀高中時是否有相似之處。」

經過一連串的觀察與調查後，角色的外型也漸漸產生變化，細田守導演表示：「原本很苦惱主角的外型設定，就在那個時候，看到了一位國分寺高中的女生穿著Polo衫，在樓梯轉角處和她擦身而過。那女生非常可愛，讓我覺得Polo衫真的很有魅力，後來就把它設定為『真琴』的制服。」細田守導演經典代表作《跳躍吧！時空少女 全新4K修復版》將於2月26日（四）全台大銀幕限定重映！

