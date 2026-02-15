2026過年必看10大動畫：《葬送的芙莉蓮》《咒術迴戰》《我推的孩子》等開啟二次元走春模式

想知道2026 年冬季有哪些必追新番動畫 嗎？新的一年正式開跑，新番陣容也火力全開，不只多部人氣續作強勢回歸，從療癒系到高張力戰鬥作品全面收錄。綜合網路討論與動畫社群評論，不少觀眾認為本季新番在作畫品質、敘事節奏與情緒堆疊上都有明顯升級，甚至被形容為「一開播就停不下來」的一季。

無論你是期待《葬送的芙莉蓮 第二季》再度帶來餘韻悠長的情感描寫，或關注《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《公主殿下，「拷問」的時間到了 第二季》所帶來全新一季好笑可愛的故事，又或是持續在社群引發高度討論的《我推的孩子 第三季》，這份【2026 年冬季動畫推薦清單】都能幫你快速掌握本季最不能錯過的追番名單。

本篇一次盤點 10 部 2026 年冬季必看新番推薦，不論你是偏好情感細膩的療癒系作品，還是熱愛高張力戰鬥與世界觀設定，這份【2026 年冬季動畫推薦清單】都能幫你快速找到本季追番首選。

2026 年冬季新番推薦 1：葬送的芙莉蓮 第二季

MyVideo播出 / 1月16日起 / 每週五 / 23點0分

身為精靈族的魔法使芙莉蓮，與勇者欣梅爾、艾冉、海塔一同花費十年時間打倒魔王，凱旋歸來後迎來短暫的和平。然而，對精靈而言幾乎轉瞬即逝的 50 年，卻是人類的一生。當她再次回到王都時，昔日的夥伴早已老去，甚至離世，這份「時間落差」成為芙莉蓮心境轉變的起點。

第二季延續第一季對「時間、記憶與生命意義」的深刻描寫。芙莉蓮在旅途中不斷回望過去，試著理解人類短暫卻炙熱的情感，也學會主動去珍惜當下的人事物。平靜卻極具後座力的敘事節奏，讓《葬送的芙莉蓮》成為近年最動人的奇幻作品之一。

《葬送的芙莉蓮 第二季》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 2：公主殿下，「拷問」的時間到了 第二季

MyVideo播出 / 1月12日起 / 每週一 / 23點30分

國王軍與魔王軍展開衝突已有數載。既是王女也是國王軍第三騎士團「騎士團長」的公主，如今成為了魔王軍的階下囚！魔王軍為了得到國王軍的秘密，派出了最高拷問官和其手下們，等待公主的將會是的怎種拷問呢？ 最殘酷的「拷問」時間，即將開始!!

《公主殿下，「拷問」的時間到了 第二季》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 3：【我推的孩子】第三季

MyVideo播出 / 1月14日起 / 每週三 / 23點0分

故事邁入全新階段。距離《POP IN 2》發行已過半年，在 MEMちょ 的推動下，B 小町逐漸站上爆紅門檻；阿奎亞以多棲藝人身分持續擴張版圖，茜則穩健走向實力派女演員之路。

然而，看似順利的演藝人生背後，佳奈卻逐漸失去笑容；另一方面，露比為了追查母親「愛」與醫師五郎的死亡真相，選擇以「謊言」作為武器，在演藝圈中步步向上。第三季情感張力與黑暗面再度升級，娛樂圈的光與影被描寫得更加殘酷而真實。

《我推的孩子 第三季》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 4：咒術迴戰 死滅迴游 前篇

MyVideo播出 / 1月9日起 / 每週五 / 0點26分

死滅迴游正式揭幕。這是一場以咒術師性命為籌碼的殘酷生存遊戲，參與者必須不斷戰鬥、奪取點數，否則迎來的只有死亡。熟悉的角色被迫分頭行動，各自迎戰前所未見的強敵。

前篇聚焦世界觀與規則鋪陳，同時帶來大量高強度戰鬥場面。角色的選擇將不再只是正邪對立，而是生存與犧牲的殘酷抉擇，為後續劇情埋下關鍵伏筆。

《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 5：靠死亡遊戲混飯吃。

MyVideo播出/ 1月7日起 / 每週三 / 23點00分/共11話

這是，一個瘋狂卻真實存在的世界。在這裡，少女們以「玩家」之名，被迫參與與死亡比鄰而存的遊戲——只要成功生還，就能獲得高額獎金；但即使做足萬全準備，也仍可能在瞬間喪命。在這樣的世界中，確實存在著以死亡遊戲維生的人們。玩家名──幽鬼《Yuki》。

職業──殺人遊戲的專業人士。她沒有英雄光環，也不是被選中的救世主，只是單純地、冷靜地，靠死亡遊戲混飯吃。

《靠死亡遊戲混飯吃。》以「職業玩家」視角切入死亡遊戲題材，跳脫常見的被迫參賽套路，改以高度理性、技術流與心理博弈為核心。網友季前討論中，不少人關注本作是否能以冷靜殘酷的敘事風格，帶來不同於傳統生存系作品的全新觀看體驗，成為 2026 年冬季新番中的黑馬之作。

《靠死亡遊戲混飯吃。》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 6：正義使者－我的英雄學院之非法英雄－第二季

MyVideo播出 / 1月5日起 / 每週一 / 22點0分

本作為《我的英雄學院》外傳&前傳作品，聚焦那些「沒有英雄執照，卻仍選擇拯救他人」的非法英雄。灰迴航一原本只是平凡大學生，卻暗中以模仿歐爾麥特的造型行善。

隨著《我的英雄學院》近期正式完結，粉絲們雖意猶未盡，仍渴望更多英雄故事。第二季中，「義警團」將面臨更加灰色的道德抉擇：他們究竟是破壞秩序的罪犯，還是補足制度漏洞的正義存在？作品以街頭視角補完英雄世界觀，描繪沒有執照卻願挺身而出的「義警團」，深受粉絲喜愛，也讓堀越耕平老師筆下的英雄故事得以延續。

《正義使者－我的英雄學院之非法英雄－第二季》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 7：魔都精兵的奴隸 第二季

MyVideo播出 / 1月8日起 / 每週四 / 23點0分

異空間「魔都」在日本各地出現，只有女性能從其中獲得超能力，並組成「魔防隊」對抗威脅。誤闖魔都的男高中生和倉優希，與第七組隊長羽前京香相遇，並被要求成為她的「奴隸」。

第二季延續強烈設定與戰鬥場面，同時深化角色關係與世界觀，是話題性與娛樂性兼具的奇幻戰鬥作品。

《魔都精兵的奴隸 第二季》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 8：相反的你和我

MyVideo播出 / 1月11日起 / 每週日 / 17點0分

這是一部以校園為舞台的戀愛喜劇。總是迎合他人的活潑女孩鈴木，與寡言卻能坦率表達自我的男孩谷，兩人性格截然不同，卻在相處中逐漸靠近。

作品以細膩日常描寫「做自己」與「被理解」的課題，沒有浮誇設定，卻格外貼近現實，是本季最清新的戀愛系作品之一。

《相反的你和我》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 9：判處勇者刑 懲罰勇者9004隊刑務紀錄

MyVideo播出 / 1月8日起 / 每週四 / 23點0分

在這個世界，最嚴重的刑罰不是死亡，而是「成為勇者」。被判處勇者刑的罪犯，必須在魔王現象最前線無限戰鬥，即使死亡也會復活，永無止境。

由問題人物組成的懲罰勇者部隊，在前聖騎士團長賽羅的帶領下，展開一段絕望中尋找希望的英雄物語。設定黑暗卻充滿熱血張力，是本季最具世界觀特色的新作之一。

《判處勇者刑 懲罰勇者9004隊刑務紀錄》。圖/MyVideo提供

2026 年冬季新番推薦 10：不死不運 Winter 篇

MyVideo播出/ 12月26日 / 星期五 / 0點10分

出雲風子擁有「不運」能力，會為身邊的人帶來災難；而神秘男子「不死」則渴望死亡。原本打算一起結束生命的兩人，卻意外被捲入神祕組織的追捕。

Winter 篇延續逃亡與戰鬥主軸，逐步揭露世界真相。命運、能力與人性的交錯，使《不死不運》成為節奏明快又充滿情感張力的作品。

立即到👉MyVideo線上看本季新番動漫

《不死不運 Winter 篇》。圖/MyVideo提供