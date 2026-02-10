2026台北國際動漫節／《貴族轉生》奈波果林x宮下早紀 親解配音神技：語氣層次是關鍵

由文化內容策進院（文策院）與智寶共同合資成立的翔英融創所推出的全新動畫作品《貴族轉生～得天眷顧 一出生就獲得最強力量～》，自 2026 年 1 月開播以來便獲得觀眾與粉絲高度關注。作為本屆 2026 台北國際動漫節最受矚目的重磅活動之一，《貴族轉生》聲優見面會於 2 月 8 日在南港展覽館一館大會 B 舞台圓滿落幕，本次活動為免費抽選制，讓粉絲直呼自己真的是「得天眷顧」氣氛相當熱烈熱情。

本次活動特別邀請到飾演主角「諾亞・亞拉萊特」的聲優奈波果林，以及為女主角「柔伊」獻聲的宮下早紀親臨現場。活動開始前，兩位聲優也特別前往《貴族轉生～得天眷顧 一出生就獲得最強力量～》覺醒序章特展參觀，看到高度還原的動畫場景時驚呼連連，並與現場的角色等身立牌合影留念，直呼體驗相當新鮮，也呼籲粉絲一定要親自到展區走訪。此外，兩位聲優也於現場留下親筆簽名立牌，成為朝聖的打卡亮點。

回到動漫節舞台現場，兩位聲優一登台便引起全場熱烈歡呼。活動一開始，她們也開心分享前一天造訪迪化街的趣聞，表示對台北街景與傳統文化氛圍留下深刻印象，直呼「非常好玩，也很有台灣特色」。

在主持人的引導下，兩位聲優輪番分享配音時的心情與幕後故事。奈波果林談到，諾亞雖然外表是孩子，內心卻同時具備貴族的沉穩與成熟，因此在詮釋角色時特別著重語氣層次的拿捏，讓角色在可愛與威嚴之間取得平衡。宮下早紀則分享了詮釋柔伊時的心路歷程，她表示柔伊看似天然可愛，內心卻相當堅強，因此在配音時特別重視情感表現的自然流動。談及柔伊家鄉遭逢危機、被諾亞拯救的關鍵情節時，宮下老師也坦言當下深受觸動，認為那是角色命運出現重要轉折的時刻，也讓她更加投入情感去詮釋柔伊的心境。

《貴族轉生》2026台北國際動漫節，聲優見面會。圖/回歸線娛樂提供

活動中段，主持人拋出「聲優互換角色配音」的趣味提問，兩位聲優現場發揮想像，分享若彼此交換角色可能產生的有趣反差，也笑稱由於聲線特色差異太大，其實相當困難，並互相稱讚對方的聲音表現。輕鬆逗趣的互動讓現場粉絲看得津津有味。

活動最後，奈波果林與宮下早紀也向台灣粉絲表達感謝之意，感謝大家對《貴族轉生》的支持，並以不暴雷的方式推薦作品，邀請尚未接觸本作的觀眾一同加入這段「得天眷顧」的異世界冒險。

活動尾聲，兩位聲優親手將複製簽名板遞交給抽選中獎的幸運粉絲，近距離互動讓現場氣氛達到最高潮，也為本次聲優見面會畫下溫馨而難忘的句點。更多消息➢【回歸線娛樂】官方社群平台

