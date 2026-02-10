2026台北國際動漫節／《真珠美人魚》波音x海斗重現「七彩的微風」喚醒全台少女的童年記憶

作為 2026 台北國際動漫節最具「回憶殺」話題性的活動，由動畫代理商回歸線娛樂代理的經典動畫《真珠美人魚》聲優見面會於 2 月 8 日溫馨登場，特別邀請台灣中文配音聲優──飾演「波音」的錢欣郁，以及為男主角「海斗」獻聲的汪世瑋現身舞台，吸引大量粉絲到場朝聖，現場氣氛熱烈、笑聲與感動交織。

兩位聲優一登台便掀起全場歡呼，錢欣郁率先以高亢嗓音重現經典台詞「水色真珠音調」，瞬間喚醒觀眾的童年記憶；汪世瑋則幽默自嘲補上一句「我就是那個渣男海斗」，引發台下笑聲連連。面對場內外滿滿粉絲，兩人直言既緊張又感動，也很開心能在多年後再次與觀眾相聚。

談及作品能在 20 年後仍擁有高度討論度，錢欣郁感性表示，從沒想過《真珠美人魚》能陪伴大家從童年、求學一路到出社會，「能以作品陪伴這麼多人，是一件非常榮幸的事。」汪世瑋也分享，能夠與觀眾共同回顧青春回憶，是一件非常幸福的事情，甚至坦言「講到這裡都會想哭」，真摯情緒也讓現場不少粉絲紅了眼眶。

在現場配音環節中，兩位聲優重現多段經典橋段，包括波音不斷呼喊暗戀對象的名場面，以及海斗再會女主角時的關鍵台詞，熟悉的聲音一響起，立刻引發全場共鳴。對於劇情中曾引發網路熱議、甚至成為迷因的橋段，兩人也不忘笑著吐槽，提醒大家「某些發言現在來看真的不可取」，輕鬆幽默的互動讓現場氣氛更加熱絡。

談到角色性格，汪世瑋以「溫暖、嘴臭、渣男」形容海斗，笑稱他雖然個性彆扭、說話常傷人，但多少還是有為他人著想的一面；錢欣郁則以「花痴、果斷、重友情」形容波音，並分享自己十分欣賞波音在感情與友情之間做出選擇的勇氣，也樂見隨著時代變化，現代觀眾對女性角色有了更多元、理性的詮釋。

2026台北國際動漫節，《真珠美人魚》台配聲優「波音」錢欣郁「海斗」汪世瑋合體。圖/回歸線娛樂提供

不少粉絲更精心打扮成劇中角色到場參與，從手工製作的角色服裝、道具，到珍藏多年的周邊商品，展現對作品滿滿的愛。活動互動環節中，兩位聲優親筆簽名後，將角色簽名板親手遞交給抽選中獎的粉絲，並進行近距離合照與交流，現場氣氛溫馨感人。

活動最後，兩位聲優也一致認為，《真珠美人魚》能成為跨世代經典的重要關鍵，在於其極高傳唱度的歌曲。不論是正派角色的陽光旋律，或反派歌曲的魅惑風格，都讓人一聽難忘，也再次證明這部作品歷久不衰的魅力。

《真珠美人魚》（日語：マーメイドメロディーぴちぴちピッチ）是橫手美智子原作、花森小桃作畫的日本漫畫作品，以魔法少女為題材，由講談社發行。改編動畫可以在 MOMO 親子台、中華電信 MOD、Hami Video、台灣大哥大 MyVideo、遠傳 friDay 影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV 立視線上影視、ofiii 歐飛、LINE TV、CATCHPLAY+ 及回歸線娛樂官方 YouTube 頻道等平台陸續播出，歡迎喜愛《真珠美人魚》的粉絲們一定要在寒假、農曆春節期間收看直播，一起留言吐槽！

2026台北國際動漫節，《真珠美人魚》台配聲優「波音」錢欣郁「海斗」汪世瑋合體。圖/回歸線娛樂提供

2026台北國際動漫節，《真珠美人魚》台配聲優「波音」錢欣郁「海斗」汪世瑋合體「七彩的微風」旋律再現全場合唱。圖/回歸線娛樂提供

